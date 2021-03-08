容祖兒晒縫針相　受傷原來關指甲事！

天后容祖兒參加內地真人騷《乘風破浪的姐姐2》，她更負傷上陣，順利拿下全場第一，果然厲害。今日她在社交網重提受傷事件，並上載傷口縫針照，她透露在節目播出街後才重提這件事，是避免被人放大，又自言自細便很衝動，想到就去做，不理後果。

她又指今次受傷事件的起因，就是因為她手上長長的指甲，「為了配合這次舞蹈有很多手部動作，我找美甲師把我的指甲弄長，希望效果更好，雖然我一直對那種長指甲沒有丁點興趣，但為了更有隊型我覺得細節不能忽略，但這個可能只有我看到的細節真付上好高的代價。」指甲變長令她行動不能自如，「按不到手機，捽眼有幾下差點插盲自己，鼻子耳朵癢都不敢碰，總言之好像廢了一樣。」

她說重頭戲是拿鉸剪想拆東西，「當時一直剪不開，我使勁一插，剛剛對準我的左手虎口位，我的反應總算快，立刻把它從傷口抽出，當我右手按着左手那一刻血液就從傷口噴出來，好像玩水槍一樣，被嚇傻了的同事們立刻安排我進醫院消毒縫針，當時醫生問我要不要縫美容針，說傷口會美一點，我說不要這麼麻煩，隨意便可，結果手上一直帶着兩條毛毛蟲。」之後的2個星期，她的傷口一直疼痛，排舞又怕汗水令到傷口發炎，幸好一直沒有大礙，還順利演出拿下第一名！最後她承諾大家愛惜自己的身體，揚言沒有下次，更開玩笑指「揸咪還是安全啲」。