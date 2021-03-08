事隔2年再拍戲　洪金寶精神奕奕跑出場

藝人洪金寶出席電影《邊緣行者》開鏡儀式，之前傳身體不適的他今日精神飽滿，中氣十足，更跑住出場。他稱已接近兩年未有拍戲，在戲中飾演大哥角色，問到拍攝時會否安排足夠時間休息？他說：「呢期日日休息，都休息咗年幾兩年。（有得拍戲開心啲？）梗係，一嚟好耐冇拍戲，雖然今次係友情客串，香港電影有工作要繼續做，絕對開心。香港人拍香港電影，都唔知幾時會停。今日聽到UA院線結業，遲啲發行、電影、電視都冇得睇，要聽麗的呼聲，聽番電台，遲啲香港乜都復古！（對UA結業好唏噓？）梗係，我以前成日入戲院，每個星期六、日就去霸位，睇觀眾反應，睇自己同啲老死麥嘉嘅戲，依家都冇呢支歌仔唱。」

他指很佩服及欣賞香港電影公司在疫情下仍製作及開戲，坦言自己沒有這個本事。問到會否減片酬支持電影業？他笑言：「如果係香港政府就唔使，大把錢，如果係同業就有商量。（會唔會想政府對電影業更多資助？）唔講呢啲，冇希望，人生冇希望。（諗吓啲孫仔就開心？）打開個電視見到啲老百姓生活睇到心酸，我好想幫，但我幫唔到咁多，唯一幫手就係流眼淚。」問到跟UA院商是否熟悉？他自嘲跟院商及老闆都不熟：「唯一識嘅老闆係我老婆。（佢陪你開工？）佢照顧我，唔係有咩做，返去炒佢魷魚。」