揭出Nissan NOTE e-POWER 5大重點

繼7座MPV Serena e-POWER後，日產(Nissan)再有e-POWER電氣化車系輸港，所指正是全新NOTE e-POWER揭背車型。

1.全新NOTE e-POWER，車載第二代e-POWER系統，車載1.2L直三引擎只用作發電，為車載鋰電池充電及直接驅動電馬達。電馬達擁有116ps最大馬力及280Nm峰值扭力，表現媲美傳統2.5L自然吸氣引擎。廠方公布平均耗油量低見27.84km/L（WLTC）。

2/.具有多項日產智慧御駕Nissan Intelligent Mobility的先進駕駛輔助安全科技，包括：前方碰撞輔助制動系統(IEB)、主動式軌迹控制系統(ITC)、前方碰撞預警系統(IFCW)-連前兩車急煞預警及車道輔助糾正系統(LI)。

3/.面罩格柵圖案取材自日本傳統玻璃切割「Kiriko」工藝設計，上面更鑲有全新日產廠徽。具有13種車身顏色選擇，包括兩個雙色調Two-Tone選項。

4/.全新Monolith單幅式集成顯示屏，提供行車及駕駛資料，音響與手機互聯操作介面。並採用特別處理夾層薄膜，即使強光直接照射，駕駛者仍可清晰查看車速及各行車資訊，確保使用方便與行車安全。

5/.採用全新線控轉檔系統，得以滑鼠形波檔控制鍵，取代數十年來的柱形波棍。