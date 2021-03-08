太入戲！任賢齊驚帶情緒返屋企　為子女搬走

藝人任達華與任賢齊（小齊）今日出席電影的開鏡儀式，小齊表示開心跟任達華合作，大讚對方是好哥哥：「記得初來港拍戲，佢好照顧我，經常會提醒我哋每場戲嘅情緒。」小齊飾演江湖人物，角色亦正亦邪，他透露為投入角色而搬到外面獨居：「喺屋企嘅話，情緒會出出入入，小朋友問我功課就會出戲。之前拍戲試過將情緒帶返屋企，經常兇神惡煞，所以都係搬出去住。」此外，台灣歌手陳昇證實患口腔癌，他稱有問候對方，對方情緒還可以，希望大家健康平安。

至於任達華指今次全男班合作很開心，揚言與小齊、陳國坤、譚耀文及林曉峰可組成5人組合：「我可以唱歌跳舞，我做新人，小齊連MV都諗好點拍。」他稱電影有不少動作場面，亦在很多富香港特色的地方取景，拍出不一樣的香港，似旅遊片。講到他在疫市下仍連接3套電影，他笑指自己真的很喜歡食開鏡儀式的燒豬以及拍戲的叉燒飯盒。

另外，對於UA戲院宣布結業，任達華坦言聽到消息覺得突然及不開心：「但事情都發生咗，就等佢發生，希望疫情快啲好番，各行各業重新開番，大家都要面對現實接受，對電影業都大打擊，希望有大集團能夠收購。」續指：「我哋都要面對事實，疫情下真係好多行業失業，我哋做演員真係冇乜嘢可以做到，只能夠拍好啲電影，電影係香港精神，香港精神永遠存在，我哋只要將每一部電影拍到最好，希望香港可以盡快雨過天青，一切重新出發，慢慢變好。」小齊認為只有努力拍好電影，市場才會變好。