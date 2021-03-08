毛埃石像幫緊你 家居變身復活島2.0
2021年03月08日 17:00
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來自復活島、嚴肅而又有莫名萌點的毛埃石像，不知何時開始成為精品界的人氣造型，不論日本或台灣都推出大量毛埃石像的產品。
活在抗疫的日子，在港旅遊都開始有點乏善足陳，不如讓毛埃石像家品，為你家居打造出迷你復活島2.0吧！台灣創意禮物設計網店愛禮物igift ( https://bit.ly/3uSIBgi ) ，推出了毛埃石像新品，第一款是比較常用的「毛埃石像陶瓷面紙盒」，其拉紙巾位置正是鼻孔，鬼馬又搞笑！陶瓷質地看上去來非常光滑，分別有白色、奶茶色及抹茶綠3色可選，尺寸是 22 x 16 cm。
第二款就是精緻的「毛埃造型掛牆香薰機」，為空氣加濕同時散發香氣，掛牆和口中噴霧的設計極具藝術感，它具備220ml的水箱，可選擇連續使用2小時的加濕器模式，又或開5秒、停5秒使用4小時的香薰機模式，時間一到就會自動關機，靜音操作，睡覺亦能安心使用。共有黑和銅兩色可選，尺寸是14 x 10 x 18 cm， 採用環保ABS塑料、USB充電。這兩款家品價格為890台幣（約HK$248）和690台幣（約HK$192），復活島2.0等緊你。