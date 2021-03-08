毛埃石像幫緊你　家居變身復活島2.0

來自復活島、嚴肅而又有莫名萌點的毛埃石像，不知何時開始成為精品界的人氣造型，不論日本或台灣都推出大量毛埃石像的產品。

第二款就是精緻的「毛埃造型掛牆香薰機」，為空氣加濕同時散發香氣，掛牆和口中噴霧的設計極具藝術感，它具備220ml的水箱，可選擇連續使用2小時的加濕器模式，又或開5秒、停5秒使用4小時的香薰機模式，時間一到就會自動關機，靜音操作，睡覺亦能安心使用。共有黑和銅兩色可選，尺寸是14 x 10 x 18 cm， 採用環保ABS塑料、USB充電。這兩款家品價格為890台幣（約HK$248）和690台幣（約HK$192），復活島2.0等緊你。