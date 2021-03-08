同賀愛女4個月大　劉詩昆82歲生日P提供快速測試棒

「鋼琴大師」劉詩昆今日82歲正日生日，日前他提早跟太太兼「琵琶公主」孫穎、4個月大愛女劉蓓蓓（貝貝）及一班好友慶生，於社交平台開心Share Party相。見戴上口罩、身穿杏色西裝的劉詩昆，冧爆推住BB車進場，而車上的貝貝心情大好不停踢腳，眼大大的她更不時周圍望，認真萌爆！

疫情之下，他們為安全起見都有提供快速測試棒，好讓來賓安心入場狂歡。舉行Party當然少不了生日蛋糕，其中一個是西裝造型的超Hit「扑扑蛋糕」、而另一個則是一家三口卡通版的翻糖蛋糕，上面還超貼心追加部白色鋼琴，另外，他們亦有為貝貝準備一個祝滿4個月大的蛋糕，實行兩父女齊齊慶祝、好事成雙！席間友人抱起貝貝唱起兒歌，貝貝一聽到音樂就開懷大笑，遺傳到父母的強勁音樂基因。

有份出席Party的金鈴受訪表示是首次見貝貝，大讚BB好得意︰「簡直係人間天使、音樂精靈，真係太羨慕啦，我真係口水流晒一地！知道BB返咗嚟，行街見到啲得意嘢個女就話要買畀BB，今次買咗啲靚衫、泳衣畀佢，因為佢真係生得太靚，未見過一個4個月嘅BB係靚成咁！所有嘅五官都係最標緻，大眼睛、小鼻、小嘴、尖下巴、皮膚又白淨！」