本日日本：潮界焦點！奈良美智首個聯乘服裝系列登場

要數日本深受年輕一代歡迎的藝術家,奈良美智必定榜上有名。從他的作品可以看到日本文化與西方主流融合的美學,連時裝品牌STELLA McCARTNEY也看中他的畫風,於3月推出跨界別聯乘系列「2021年STELLA McCARTNEY Shared Collection」。作為奈良美智首個與時裝品牌聯乘的系列,包括有針織襯衣、T-shirt、衞衣及恤衫等,一大特色是不論男女都能穿着,系列選用薄荷色、黃色等鮮色,當然不可缺少奈良美智的厭世樣公仔,配合「CHANGE THE HISTORY」、「DON'T WAIT ANOTHER DAY」及「WE ARE PUNKS」等語句,表達出每個人也可改變世界,要保持樂觀,創造出更好的明天。STELLA McCARTNEY 作為環保至上的品牌,這個系列的單品都融入了環保元素,使用了有機棉、再生羊絨等,加上永不過時的設計,可以反覆穿着,減少浪費,達到可持續發展的目的。系列將於3月10日至23日於伊勢丹新宿店開設的期間限定店舖發售,3月17日起於全日本STELLA MCCARTNEY專門店發售。為宣傳此系列,奈良美智更聯同多位新世代名人包括女優NON、模特兒窪塚愛流、造型師北村道子等拍攝了一套短片,大家不妨留意!