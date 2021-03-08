本日日本：潮界焦點！奈良美智首個聯乘服裝系列登場

要數日本深受年輕一代歡迎的藝術家，奈良美智必定榜上有名。從他的作品可以看到日本文化與西方主流融合的美學，連時裝品牌STELLA McCARTNEY也看中他的畫風，於3月推出跨界別聯乘系列「2021年STELLA McCARTNEY Shared Collection」。作為奈良美智首個與時裝品牌聯乘的系列，包括有針織襯衣、T-shirt、衞衣及恤衫等，一大特色是不論男女都能穿着，系列選用薄荷色、黃色等鮮色，當然不可缺少奈良美智的厭世樣公仔，配合「CHANGE THE HISTORY」、「DON'T WAIT ANOTHER DAY」及「WE ARE PUNKS」等語句，表達出每個人也可改變世界，要保持樂觀，創造出更好的明天。STELLA McCARTNEY 作為環保至上的品牌，這個系列的單品都融入了環保元素，使用了有機棉、再生羊絨等，加上永不過時的設計，可以反覆穿着，減少浪費，達到可持續發展的目的。系列將於3月10日至23日於伊勢丹新宿店開設的期間限定店舖發售，3月17日起於全日本STELLA MCCARTNEY專門店發售。為宣傳此系列，奈良美智更聯同多位新世代名人包括女優NON、模特兒窪塚愛流、造型師北村道子等拍攝了一套短片，大家不妨留意！