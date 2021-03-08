【生仔搵命搏】孫慧雪囝囝唔講中文：係我錯

在電視電影圈打滾多年的孫慧雪，其實近年在網絡上已爆紅，難怪會成為最具影響KOL之一，今集更會上來《行媽咇》，不僅分享為兒子的學習方向，曾跟老公大吵一場，更提到自己懷有兒子，原來得來不易，想知點解？立即去片。

每位家長都想子女成材，原來大學修讀中文的孫慧雪，曾為了兒子應該學中文還是英文這個問題，跟老公吵架吵得大哭一場。原因是她老公曾於加拿大讀書，滿口流利英語，並帶有外國口音，所以她希望老公可以每日跟兒子講英文，結果兒子只說英文，而不肯說中文，孫慧雪大歎：「搞到我老公猛咁用呢件事同我講。」她指日後會落足心機教好兒子中文。

孫慧雪亦有分享自己的懷孕經歷，原來她當初有意「造人」時，得悉自己的子宮患有腺肌瘤，即是子宮的肌肉層裏有個瘤，相對難以懷孕，她為此而大哭一場，那段時間的情緒有點抑鬱，結果原本有8cm的腺肌瘤，在1個月足足大了1cm。後來有位醫生問她：「你係咪而家生，係就幫你打停經針，但只能夠打6個月。」腺肌瘤的確在短時間縮到最細小，她當然爭取「造人」機會，最終兒子順利出世，故此她對此事非常感恩。