PUYI攜手韓牌 　推出廿周年限量鏡款

始創於2001年的溥儀眼鏡，一直透過與眾不同的視角去為本地眼鏡迷搜羅全球最罕有獨特的眼鏡品牌，今年為誌慶正式踏入20周年之喜，誠邀韓國人氣眼鏡品牌GENTLE MONSTER攜手合作，推出兩款限量發售的紀念款太陽眼鏡。溥儀集團旗下眼鏡店、官方網站及GENTLE MONSTER旗艦店（香港及台灣）亦會於今日起率先發售，全球GENTLE MONSTER旗艦店及官方網站則會於3月15日正式登場。

今回GENTLE MONSTER x PUYI聯名系列選用GENTLE MONSTER於2021年度系列中最熱賣的限量款RICK及FRIDA為設計基礎，均採用超大方形醋酸纖維製作的經典FLATBA鏡框，前者於前框兩側鑲嵌3顆玫瑰金色圓形裝飾及鏡臂外側刻有玫瑰金色「GENTLE MONSTER」字樣；後者前框直條裝飾及鏡臂外側字樣則為銀色設計。兩個鏡架同樣配上為是次聯名系列特別設計的灰色漸變鏡片，鏡臂末端更刻有「PUYI 20TH」字樣點綴，配埋印上兩個品牌名字的特別包裝盒，極具紀念價值。