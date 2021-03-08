林夏薇冇見過林峯囡囡：希望件衫仔到時仲啱着

藝人林夏薇（薇薇）與張子丰擔任由敖嘉年主持的網上直播節目《星級靚聲演唱廳》嘉賓，敖嘉年表示跟薇薇於2014年合作劇集《寒山潛龍》時已知對方是唱得之人，笑言很難才請得薇薇「出宮」。薇薇稱獲邀多次，難得夾到時間，一定要來撐場，近年少有獻唱的她事前更刻意上堂學唱歌惡補：「好緊張，要唱6首歌，今次係我第1次網上直播唱歌，而且有啲歌唔係平時唱開。」

身兼歌手的子丰透露現正忙於拍攝劇集《青春不要臉》，之前也不確定能否到場，幸好今日不用開工。他指近兩年甚少音樂上的工作：「上年連出歌都冇，今年重新來過，我有首最新派台歌。」

另外，對於曾志偉回巢無綫大搞綜藝，問到薇薇會否期待有更多發展？她坦言：「我希望作多方面發展，我都係拍劇為主，如果可以想再唱主題曲，我當年唱過《單戀雙城》主題曲，仲攞咗個獎，但之後就冇機會再，每次去登台大家都會點呢首歌，希望有多首新歌，唔使一曲走天涯。」至於可有見過堂兄林峯的女兒？她自言從未見過真人，只看過照片：「因為疫情，我都冇見過林峯，我連自己父母都冇見過。我之前買咗份禮物畀BB，到依家仲未送到，件衫仔已經買大咗個碼，希望送到畀佢嘅時候仲啱着。」