請到俏女僕　主人最舒服

相信好多男人都覺得生活相當艱苦，返工要面對繁重嘅工作又要應付難搞嘅上司，返到屋企仲要服侍埋老婆。AV業界資深人士神仙乙就話，正係因為咁，好多男人都幻想可以請到個嬌俏可愛又任勞任怨嘅俏女僕服侍自己，所以日本AV界好樂意滿足男人呢種幻想，當中嘅女僕唔單止打理晒家頭細務，仲喺床上服侍得主人舒舒服服添！

招呼周到

喺宇宙企劃出品嘅《即尺即交合OK！爆乳女僕》中，身材小巧又大波嘅美少女逢見梨花係一間高級會所嘅紅牌風俗孃，佢之所以咁受客人歡迎，除咗因為佢嘅女僕造型充滿動漫感覺外，招呼客人更係無微不至。當客人嚟到，花妹就已經知道對方好心急，所以唔洗去沖涼，先為對方吹奏一曲！稍稍休息回氣，阿妹就會叫客人同佢玩吓震蛋震棒調情，當雄風再起，就嚟個床上肉搏，而能夠令客人盡興而歸，花妹就最開心喇！

物超所值

喺ONEZ推出嘅《新人生中出奉仕女僕》入面，嬌嗲又可愛嘅齋藤南喺一間高級風俗店工作，只有VIP會員先可以享受到佢嘅服務，而每個客人都覺得佢嘅招呼絕對係物超所值！因為化身成為女僕嘅佢當正客人係主人，主動提供口舌服務，用蛇舌游走客人全身上下，連毒龍鑽都會玩埋。當客人慾火焚身時，南妹就會自動上陣玩騎乘，最後仲中出收場。不過，客人唔好諗住完事後可以慢慢休息，因為阿妹仲未夠喉，誓要梅開二度。

唯命是從

FALENO推出嘅《超級服務的女僕從頭到腳尖服務》，講述沙月惠奈飾演女僕，對主人可以話唯命是從。佢知道主人最鍾意被人由頭錫到落腳，所以每日都會幫主人咁做，錫到主人舒服晒先慢慢上床。有時主人會約埋三五知己喺屋企開派對，要仲阿妹服侍成班男人，但係佢唔會拒絕，照樣細心又落力咁服侍佢哋，令主人喺班朋友面前相當有「飛士」呀！

簡評

好多男人都鍾意女僕，享受畀對方當係主人服侍嘅樂趣，所以出現唔少女僕咖啡店，而喺日本AV界以女僕為主題嘅作品亦相當多。今日為大家介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意沙月惠奈主演嘅《超級服務的女僕從頭到腳尖服務》，因為阿妹個樣夠萌夠可愛，肌膚白滑身材豐滿，最重要係佢舌功一流又靈活，招呼班男優時口舌表演俐落熟練，個樣仲要笑笑口，令人睇得好舒暢呀！