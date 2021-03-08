岑日珈情迷小鮮肉　個心卜卜跳隨時出事

藝人岑日珈（Angie）去年尾加入ViuTV，有份主持幾個節目，包括《娛樂On Air》、《囝囝女女730》及飲食節目等，之前從未試過做主持的她，坦言很開心和感恩：「入到電視台好似新人般被大家照顧，做節目時佢哋會教我唔好疊聲、望邊個鏡頭，佢哋好似哥哥姐姐咁，好有被愛嘅感覺。」

一心難二用

同公司有很多女藝人，可覺得她們是競爭對手？她坦言：「個個都係好大嘅競爭對手，個個有自己長處同優勢，大家係唔同類型，每個都需要學習，如果喺佢哋身上學到一半已好好。」

現時單身的Angie雖然有追求者，但暫不想拍拖：「一心不能二用，全心全意工作時拍唔到拖，我分唔到心擺喺另一半身上，唔想浪費自己時間同傷害對方。（唔恨拍拖？）當然想有人錫，但隨緣啦，要嚟嘅話都擋唔住，如果佢接受我事業為先，好體諒我，咁就過咗其中重要一關。」

鍾意男仔跳舞叻

講到同公司有不少小鮮肉，她即忍不住自爆見到他們會變了小粉絲：「會即刻好怕醜，唔敢同佢哋講嘢同合照，有時一齊開會，我哋坐好近，我個心即刻卜卜跳，因為我比較鍾意跳舞叻嘅人，覺得好charm。（依家同公司咪可以同佢哋多啲接觸？）我當然係工作為先，但如果從中有咩發生都唔知，隨緣啦，哈哈。」