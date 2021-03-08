Alina Lopez　床上玩體操　戰力無極限

世事嘅嘢就係咁奇妙，當遇上掘頭路，以為係盡頭時，其實仲有一條更光明嘅大道等住你。唔係乜嘢心靈雞湯嘅說話，因為美國超人氣脫星Alina Lopez正係當中一個好例子。

熱愛運動

如果問Alina Lopez有冇諗過，自己會成為四仔界首屈一指嘅脫星，佢一定會話從來冇諗過。喺美國西雅圖出生嘅佢，曾做過童裝模特兒，後來佢愛上體操運動，不但成為競技體操運動員，經常參加各類型體操比賽，更連續兩年獲得亞利桑那州嘅州冠軍。被寄予厚望嘅佢，有望成為美國國家隊一員，可惜因嚴重傷患而退役。阿妹表示當時令佢感到相當失望，因為花咗唔少時間鍛煉，更夢想可以企喺大型運動會嘅頒獎台上，而被迫退役後，令佢陷入一段好長嘅情緒低潮期。

之後，佢去咗做客務服務，冇耐又轉做寄宿學校嘅輔導員，但係佢始終提唔起工作嘅動力。期間佢同家人去拉斯維加斯旅行時，被星探發掘並邀請佢拍四仔，返到屋企後，佢認真研究脫星工作係乜嘢一回事之際，收到著名脫星經理人Mark Spiegler嘅電話，結果喺2017年尾跟對方簽約。

自然演繹

Mark Spiegler表示當時見到Alina Lopez時，已經被佢嘅樣貌深深吸引，加上前凸後趷嘅身材，認為係可造之才，更係四仔迷最愛嘅類型。甫出道，佢就為四仔片廠Blacked Raw演出處女作《Alison Loves To Be Bad》，結果獲得四仔迷一致好評，除咗因為佢嘅青春魅力相當吸引外，佢嗰種投入感更係非一般新進脫星可比。

事實上，Alina Lopez都認為至今為止，演出得最好嘅性愛場面，非呢套處女作莫屬。佢表示喺演出前一個星期，已相當期待跟著名四仔男優Jason Luv喺床上交手，肉體交纏嘅感覺，果然如佢想像一樣咁興奮，更憑住呢種自然演繹，喺2019年AVN頒獎禮榮獲「最佳新進脫星獎」。獲獎之後，不但令佢人氣急升，更同Evil Angel、Reality Kings、Brazzers等多間著名片廠合作。床技不斷進步嘅佢，又喺2020年嘅AVN頒獎禮獲得「最佳性愛演出獎」，人氣愈嚟愈勁！雖然佢忙於演出四仔，但鍾愛瑜伽嘅佢早前考獲瑜伽教練證書，仲話唔排除將來引退後，會做瑜伽教練添！

Profile

出生日期：1995年9月6日

身高：167cm

三圍：32C-24-34

貴為超人氣脫星兼瑜伽教練嘅Alina Lopez，經常喺社交網分享最新四仔作品嘅火辣短片外，更自拍練瑜伽嘅日常影片。望住佢前凸後趷嘅迷人身材，加上性感瑜伽服，難怪有超過42萬追隨者啦！