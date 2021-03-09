【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月二十六丙辰土除日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：裁衣、理髮、栽種

忌：作灶、修廚、納畜

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：3、5、6、8

幸運顔色：綠

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊

事業多阻滯，易因魯莽而犯錯，要醒醒定定。

金牛

心態懶散，行動力不足，防信錯人而蒙受損失。

雙子

兩性之間或有小風波，心平氣和就能化解矛盾。

巨蟹

謀事要客觀地分析，並謹記群策群力的好處。

獅子

面對競爭，壓力湧上心頭，逃避將賠上前途。

處女

感情生活愉快，可從兩性互動中獲得身心滿足。

天秤

情緒起伏不定，工作易分心，提防被上司抽秤。

天蠍

雖然雜務纏身，但多動腦筋，可提升辦事效率。

人馬

工作出現困境，宜找朋友聊聊，免被壓力拖垮。

山羊

事業上出現難纏的對手，宜沉着應付勿硬撼。

水瓶

投資易獲利，與異性合作添勝算，別墨守成規。

雙魚

理財宜審慎，提防因錯判形勢而出現虧蝕情況。

【生肖運程】

相沖生肖：狗（52歲）

旺弱指數：（升）兔 遇貴人

（跌）羊 多阻滯

鼠

工作順利，獲得上司肯定，整個人如沐春風。

牛

行桃花運，單身者如有意中人，可大膽表白。

虎

頭腦靈活，判斷力精準，事業發展得心應手。

兔

心情愉快，生活上得到貴人支持，信心十足。

龍

情緒低落，行事太計較，將會令負能量大增。

蛇

精神飽滿，看起來很有自信，有利求職轉工。

馬

事業運強，不論經商或打工，均可發揮潛能。

羊

生活充斥不如意的事，要謹言慎行，防範小人。

猴

士氣高昂，行動力強，易在工作上取得甜頭。

雞

出現突發事故打亂了原先的計劃，心情鬱悶。

狗

是日沖煞，運勢好壞參半，行事宜穩紮穩打。

豬

謀事要有堅定信念，只要肯努力就有望成功。

【暢所欲玄】（風水命理法科師傅莫迪天）

觀音開庫 還得到先好借

今天是農曆正月廿六日，亦是觀音大開金庫的日子，為有緣人慷慨布施、添財添運。不過，今年受疫情影響，善信不能前往廟宇參拜，多間廟宇改為網上借庫。

當然，我們也可在家中參拜，只要誠心，亦有功效。參拜者要預備觀音衣一套、壽金、清香3支、紅燭一對、齋菜、鮮花、生果、清茶等，並要準備8個利是封，用紅紙分別寫上三千八百萬至十億不等的銀碼，再放入利是封內。

拜祭前，善信需要沖涼淨身，以表誠意。今天的拜祭吉時有3個，包括：早上9時至11時、下午3時至5時、晚上9時至11時。如未能在吉時參拜，其餘時間也可以。參拜程序如下：

首先，在屋內看到上天的位置，或在正西方，把祭品放好。將3支清香及紅燭插在香爐內，跪下，誠心表明自己的姓名及出生資料，並稟告願望。當然，願望不能過於離地，足夠便是。誠心稟告後，請觀音娘娘指示可以借出的金額，把8封利是隨意洗疊，並抽出一封。不論金額多少，也要向着上天答謝觀音娘娘，把利是放在銀包內。之後拿起觀音衣、壽金及其他利是，在清香上順時針轉3圈，再放入元寶桶化之。

拜祭後的食物必須徹底吃清，不可有餘，因為食物沾滿財氣。另外，大家需於翌年正月廿六日前回觀音廟還神，如曾許下承諾，必須履行，有借有還，真君子也。