孭半億「業」債！湯洛雯未嫁住：唔想靠馬國明

無綫花旦湯洛雯屢被傳今年與馬國明拉埋天窗，奈何要供樓還債有壓力，故遲遲未有婚期，坦言不想以半億物業的「樓債」做嫁妝。向來是孝順女的她，自覺要肩負起顧家責任，雖然全世界讚她是「筍盤」女友，但原來有陰暗一面，就是欠缺安全感。

入行9年的湯洛雯（靚湯）事業愈戰愈勇，感情方面一樣甜蜜蜜，與男友馬國明拍拖不久已屢傳婚訊，加上她以個人名義購入價值近半億的獨立屋，被指是2人愛巢。對於這個所謂「婚訊」，她日前受訪時斷然表示短期內一定不會結婚，更沒有「8月婚期」這回事：「我哋只係拍咗幾個月拖，就當普通人咁睇，拍咗咁短時間點結婚呢？」她強調問題出在她身上，與男友無關：「我係冇安全感嘅人，需要長時間溝通先會決定人生大事，唔想咁快諗呢樣嘢，依家最冇安全感係要供樓。」

唔想將樓債轉嫁馬國明身上

靚湯是圈中公認的孝順女，父親湯鎮宗與叔叔湯鎮業當年都是當紅小生，她透露年少時在外國讀書，給了家人很大負擔，如今有能力搵錢，希望先向父母「還債」，負起供樓責任：「我啱啱買咗樓，好大壓力！但呢個係成長過程，要承擔，我想照顧屋企人先。（屋企冇負擔？）冇負擔係一件事，但我想報恩，始終以前我喺外國讀書，用咗屋企好多錢，講真如果唔係因為我，爸爸都唔使做，可以退休啦！」雖然她買樓時選擇5年後才開始供款，入住至今仍有3年輕鬆日子，但當開始供樓，每月動輒要花上6位數字，故她努力工作，亦不願將樓債加到男友身上。

缺點多多 EQ低發老脾

圈中朋友一致讚靚湯是好女仔，但她卻自爆鮮為人知的缺點：「大把啦！我間房好亂，不過我要講清楚，我係衞生嘅，工人姐姐嘅口頭禪係『Roxanne呀！Your Room呀！』」又自認EQ「非常唔好」：「邊有女人唔發脾氣㗎！特別係對住媽咪，簡直火星撞地球咁，但我一諗起同阿媽鬧交就會喊，佢係最令我情緒失控嘅人。」

秘密拍戲 自覺似全智賢

前年拍畢劇集《失憶24小時》後，靚湯接連拍了《一笑渡凡間》及《金宵大廈2》兩套劇，之前更秘密拍了一部電影，擔任主線角色，但她稱感覺居然跟拍劇分別不大：「之前好渴望試吓大銀幕係點嘅呢？但其實差唔多，依家好多劇集都係電影拍法。（失望？）唔會，有得踏入大銀幕梗係開心啦！仲有得做新人喎！」而她最想做清談節目主持，講起就興奮：「好欣賞小S（徐熙娣）同蔡康永，喺英國讀書時，成日睇台灣節目《康熙來了》，每次都笑到癲！（想做小S呢種風格？）係呀！我OK㗎！我絕對得㗎！私底下我其實幾活躍，大起大落，好多朋友都話我性格似韓劇《來自星星的你》全智賢個角色咁，喺屋企就好浮誇，可以開心到癲，但1個鐘後又乜都唔記得，當然我好想個樣都似佢！」

場地提供：HEXA 六公館