【最強之胸】G Cup台妹玩「震波」挑機張繼聰

講到台灣嘅宅男女神，最為港人熟悉嘅，應該就係擁有32E驕人身材嘅雞排妹（鄭家純）啦！不過出名樣靚身材正嘅台妹，當然係人才輩出，有唔少索女嘅性感同火辣程度，一啲都唔輸蝕㗎，最近台灣有綜藝節目，搞咗個「年度之最」頒獎禮，睇吓邊個台妹喺過去1年，最令人印象深刻，有潛力成為新一代宅男女神！

詹子瑜

其中獲頒「最強之胸」大獎嘅就係台妹網紅詹子瑜，擁有G Cup上圍嘅佢係混血兒，有俄羅斯同烏克蘭血統，雖然身高得只有1米58，但就有40吋逆天長腿，佢呢次之所以可以獲獎，係因為佢獨特嘅豐胸大法，佢話每日都會用1粒鐘「震胸」，以防胸部下垂，唔怪之得佢身材咁堅挺！佢仲親自示範教大家點做，睇到佢個巨胸劇烈晃動，震撼感十足，網民都話睇到噴血呀，真係抵佢攞獎啦！有網民話不禁諗起當年喺劇集《老表，你好Hea！》中，「震波」猜枚成名嘅張繼聰，仲嗌佢同張繼聰鬥過添，認真搞笑！

熱愛做運動Keep Fit

佢喺社交網有3.7萬粉絲，不時大晒火辣性感相派福利，又積極建立自己嘅網上頻道，人氣有番咁上下！熱愛運動嘅佢，平時鍾意玩日本劍道同自由搏擊，得閒就練拳，仲經常夜晚會去跑步，所以話呢要Keep Fit真係付出汗水㗎！