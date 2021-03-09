接替Jisoo登場　羅仁宇演《月升之江》獲讚冇違和感

韓星金所炫主演的KBS古裝劇《月升之江》本來已拍攝到第18集，但因為男主角Jisoo突然爆出曾涉校園欺凌而被中途易角，要由第7集開始重新拍攝，頂替Jisoo的男星羅仁宇於昨晚播出的第7集登場，講述他飾演的溫達留低金所炫扮演的平崗公主在村裏，一個人孤單地在街上散步，之後又上演揮劍和武術等動作場面。

昨晚一集上下部分平均收視分別錄得6.7%及8.7%，雖然比上集下跌0.1%及0.5%，但仍在同時段劇集中稱冠，而不少觀眾大讚羅仁宇將溫達一角演繹得很好，雖然是一途易角亦完全沒有違和感。

另外，女星朴慧秀早前被爆曾在初中時涉校園暴力，她前日發文反指爆料的網民曾欺凌她，指自己才是霸凌事件中的受害者，但爆料者今日在社交網的限時動態中指朴慧秀因為擔心被追討違約金而哭着求其中一名同學提供虛假證言。

至於曾拍神劇《夫妻的世界》女星沈恩宇昨日被爆曾在初中時欺凌同學，令對方承受極大的精神壓力，事務所今日回應指沈恩宇本人與中學的朋友都沒有她欺負過同學的記憶，但記得她與當事人因為爭吵過而關係欠佳，而沈恩宇在小學時做過學生會長，在初中亦做過班長，品行良好，但承認曾講粗口和與吸煙的同學是朋友，可能因此令人覺得她是壞學生，並指如有人因為她而受傷害，她亦會向對方道歉，但至今還未能與當事人取得聯絡。