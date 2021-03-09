《SPACE SHOWER》頒獎禮　LiSA奪最佳電影歌曲

日本樂壇年度盛事《SPACE SHOWER MUSIC AWARD 2021》昨日舉行頒獎禮，動漫歌姬LiSA憑賣座動畫《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》主題曲《炎》勇奪「最佳電影歌曲」，樂壇才子米津玄師與人氣樂隊Official髭男dism則各掃2獎成為大贏家。

米津玄師憑銷量破200萬張的專輯《STRAY SHEEP》奪得「年度大碟」，同時憑歌曲《感電》奪「年度音樂錄影帶」。Official髭男dism則封「年度歌手」及「最佳流行歌手」。2人組合YOASOBI則憑大熱歌曲《向夜晚奔去》，成「年度歌曲」得主。

《SPACE SHOWER MUSIC AWARD 2021》部份得獎名單

年度歌手 Official髭男dism

最佳流行歌手 Official髭男dism

年度大碟《STRAY SHEEP》米津玄師

PEOPLE'S CHOICE BTS

最佳個人歌手 Aimyon

最佳組合 MAN WITH A MISSION

年度歌曲《向夜晚奔去》YOASOBI

年度音槳錄影帶 《感電》米津玄師

最佳電影歌曲 《炎》LiSA