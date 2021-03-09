高性能M55　典雅珍珠白顯氣派

位於南半球的澳洲，因海岸線綿長，加上當地人嚮往出海，令其遊艇業發展蓬勃，尤其是位於昆士蘭州著名旅遊度假城市黃金海岸（Gold Coast）北郊的神仙灣（Sanctuary Cove），除了停泊着各種豪華遊艇，每年更會舉辦大型遊艇展！今次介紹的新型遊艇「M55」，其製造商正是以黃金海岸為總部，除了性能卓越，船身內外的設計均呈現出典雅氣派，難怪索價達199萬美元起（約1,544萬港元起）。

亮點多多

擁有飛橋（Flybridge）的遊艇，以開放活動空間較多見稱，方便乘客觀光吹海風，很適合熱愛於海洋馳騁的豪客。由澳洲著名遊製造商Maritimo推出的全新飛橋遊艇「M55」，更是亮點多多！設計者是品牌的設計總監Tom Barry-Cotter，長17.27米的船身，用上珍珠白的色調，襯以動態流線，予人活力充沛的感覺。為了加強採光，船首用上弧形玻璃窗，頂部又加設兩個天窗，乘客可隨意打開，體驗海風吹拂的快感。

動力配置方面，它搭載的Volvo D11雙引擎，以強勁加速及扭力見稱，最高輸出馬力達670mhp，並具備高燃油效益。

設備齊全

正如上文提及，因設有飛橋甲板，「M55」的可用空間寬敞，加上不同區域均以玻璃趟門分隔，光線充足的情況下，觀感特別開揚。先由飛橋甲板說起，它位近船首的駕駛區旁邊，擺放了梳化及電視櫃，布置舒適而實用，船主可按需要把區內帶有天窗的硬頂篷轉為軟篷頂。

船首主甲板為露天空間，鋪設了日光浴墊，可同時供兩位乘客曬太陽及休息之用；船尾部分則採用半開放式設計，配備摺疊式甲板，令面積可隨時擴大，方便進入各種水上活動；從船尾兩旁直入，即到達船艙，內有客廳、廚房等區域，當中的廚櫃、電器均用上嵌入式設計，令整體觀感更為簡約。下層甲板包括一間雙人前艙套房、一間雙人客房（備有兩張單人床），以及一間寬敞的主人套房，足夠容納6位客人留宿。

規格表

船長：17.27米（56.8呎）

船寬：5.23米（17.2呎）

吃水：1.4米

油缸容量：4,550升

水箱容量：750升

引擎：2 × VOLVO D11 - 670 MHP