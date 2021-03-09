舊歌掀起熱潮　侑廷@Brave Girls水着雜誌被瘋搶

2011年出道的韓國女團Brave Girls最初由恩英、殊雅、藝真、裕真及蕙蘭組成，但5名成員已經退隊，組合於2017年加入玟瑩、侑廷、恩智及裕那，以4人陣容示人，但多年來星途麻麻，未能受到大眾關注，但她們最近憑2017年的歌曲《Rollin》成為網民熱話，歌曲更登上音樂排行榜的冠軍！

《Rollin》於2017年推出時，曾因為MV含19禁的成人色情畫面而惹起爭議，而歌曲旋律雖然十分洗腦，卻未有獲得關注，但最近歌曲因為獲軍人選為最喜愛歌曲而引起網民討論，歌曲除登上音樂排行榜的榜首之外，組合更獲邀重返音樂節目獻唱該曲，而成員侑廷於2017年以水着造型擔任封面的男性雜誌亦被瘋搶，現時實體雜誌已經售罄，而線上雜誌的下載量亦急增，令該期的雜誌升上話題榜。

而侑廷昨日亮相網上節目《近況奧林匹克》時，坦言組合的成員年紀已經不輕，今年28歲的她指與成員最近都認為不能夠繼續這樣下去，她已於上月23日搬離組合的宿舍，並透露曾打算轉行做節目主持，而她今日接受韓媒訪問時表示慶幸當初有努力撐下去：「在本人的位置上做本人可以做到的事和想做的事，只要努力的話，你們也可以像我們一樣迎來機會的。」