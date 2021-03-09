日本每個地區都有自己獨特的食材和菜式，好像位於日本九州東南部的宮崎縣，氣候溫和，適合農業發展，除了多汁的日向夏，當然少不了著名的宮崎和牛、Marumi豚肉和地頭雞等， 近日有餐廳不約而同選用日本宮崎縣的食材推出限定菜單，又有超市舉行期間限定的食品節，大家可以用味蕾感受到當地的美食，一於食咗當去咗。

外出餐廳享用

佐酒之選

日本的小食、炸物和小菜，相當適合用來配酒。 由即日至3月22日，尖沙咀的串燒及串炸專門店KIDO木戶，選用不同的宮崎食材製作10多款限定菜式。炭火燒宮崎牛油脂十足，入口即溶，元祖OGURA南蠻雞配上秘製醬汁，惹味又配酒。Marumi豚肉免治扒，以牛肉和豬肉作，外脆內Juicy。另外還有Marumi豚內日向夏胡麻沙律、擔擔味噌宮崎土佐原茄子拌眺肉、唐揚宮崎目光魚和青檸醋目光魚等，邊吃邊小酎，一樂也。

高級廚師發辦

日本菜中的Omakase，由師傅選用當日最新鮮和優質的食材炮製，客人可品嘗到食物的真味。由即日至3月20日，中環的Sushi Zo及Gishiki Lounge會推出Miyazaki Pairing Dinner，限定菜單內有選用到各款宮崎食材，海鮮方面有宮崎池魚、赤鱲魚、磐長鱒、間八魚和平兵衛鰤魚等，蔬菜類則有青椒、洋葱、番茄、柚子和茄子等，打造出熟成赤鱲魚、煙熏磐長鱒、間八魚壽司、味噌醃平兵衛等菜式，甜品亦以當地的水果打造。在品嘗美食的時候，還有選用宮崎縣地酒調配的雞尾酒或葡萄酒，讓大家充分品味當地獨特味道。

———

自煮地道名物

超市入手特色食材產物

想自主一點，大可以自行選購啱心水的宮崎地道食材與產物回家自煮或慢慢歎，好似宮崎縣香港事務所指定AEON店舉辦的「宮崎美味之旅」，由即日起至3月17日期間、供應逾50款宮崎產優質食材及特色產物，好似即食烤肉和黑毛和牛肉和黑豚肉漢堡、宮崎紅番薯（指定店更有即烤番薯販售）、日向夏柑橘、TAMATAMA金桔、霧島山麓牛乳、牛蒡條等。主辦單位更透過連串活動包括抽獎、攝影比賽送出旅遊禮券、頂級宮崎牛扒、購物禮券等獎賞；指定店更由即日至3月9日期間推出每日兩場、以宮崎食材入饌的「料理教室」呢！想一網打盡在地特產與品嘗當地好滋味就不要錯過了。