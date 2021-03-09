東沖有料到：曼谷河上私竇

話說在曼谷Asiatique夜市旁的河邊，於疫情期間泊了一艘全新的仿古船。船內外均參照了泰國五世王時代的貨船設計，由於船身沒有導航器及摩打，因此不能駛到河中去，不過船本身並沒有開航的必要，查實這艘船是一個餐飲地帶，即使是疫情期間，每日黃昏時段總有很多泰國人前來飲兩杯兼影相打卡，甚至有人帶同專業攝影師前來拍攝一、兩小時呢！

船上除了提供一般餐飲外，船內更設有宴會廳及一個「私竇」，後者設於船長室內，賣點是其餐桌可以透過投影機，帶來意想不到的視覺效果。要享用「私竇」服務，則要幫襯價錢約THB28,000（約HK$7,179）的七人套餐，更精彩的是享用套餐的朋友可透過秘道前往Secret Bar任飲所有酒水，該酒吧可容納約10人，環境舒適，絕對是一個名副其實的「私竇」。

這艘船由曼谷Marriott集團管理及提供餐飲，質責毋庸置疑。雖然並非所有泰國人都捨得去私竇消費，但上船花約THB100（約HK$26）在黃昏美景下喝杯Drink的，還是大有人在。船只是停泊在河邊，但依然能享受到置身船上的搖曳感覺，十分美妙。而有關方面花了如此大投資來炮製這艘仿古船，相信不可能在短時間內結業，疫情後大家不妨上船感受一下吧！

胡慧沖