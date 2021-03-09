能屈能伸！OPPO捲屏手機初體驗

摺屏手機於前年面世，Samsung、Huawei、Motorola都有相關產品推出，但屏幕用久了摺痕會愈來愈明顯，而且受設計所限，機身難免具一定厚度。捲軸屏幕正正解決以上問題而開發，最近香港OPPO為大家帶來世界首部捲屏概念機OPPO X，小記當然要第一時間來個初體驗啦！

OPPO X最大賣點是內置OLED柔性捲軸屏幕，正常狀態下是1塊6.7吋屏幕，只要掃一掃或雙擊機側滑鍵，左邊捲軸內的隱藏屏幕便會緩緩滑出，令屏幕向右擴展至7.4吋，不消一會就由手機變成平板。試玩所見，屏幕多番開合都保持順暢，雖不是立即彈出，但速度絕對可以接受，而且表面沒有摺痕或凹凸感，也沒有為此犧牲手機厚度，無論觀感或手感都較摺屏手機完善。

翻查資料，廠商所用的是Warp Track技術，中文叫「屏幕動態區滑架疊層」，聽落抽像，其實原理就像坦克的滾動履帶，讓屏幕在滑出一刻平均受壓兼且不會產生摺痕。廠方表示在這技術下，屏幕足可承受超過10萬次開合，耐用度具一定有保證。小記更發現，雖然施加外力可以強行拉開或關上屏幕，但需要的力度不低，因此誤觸而令屏幕意外打開的機會並不高，內置的保護機制值得一讚。

屏幕由細變大，解像度由1,175x2,592增加至1,785x2,592是一大好處，最意外是手機還會自動調整程式的顯示比例，例如屏幕放大時，網頁圖片及文字行距會慢慢拉大，影相取景框會由16:9變成4:3，睇片黑邊也會由左右變成上下出現，整個過程為漸進式呈現，不會突然變大或縮細般突兀，而且內容未見移位或變形，成熟度相當高。

作為概念機，它當然不是十全十美，例如屏幕比正常手機暗，概念機之間也有亮度不一等情況出現。另外屏幕只有2個尺寸選擇，若容許用戶自行調節伸出面積，應用上會更見彈性。捲軸機關較易積塵是另一問題，屏幕伸出時更會連帶沾上灰塵，對外觀及耐用度都造成影響。另外，小記發現部分遊戲如《Candy Crush》，在伸出屏幕時會自動重啟而不是立刻調節比例，程式兼容度還有改善空間。

評價︰期待早日推出

近年手機界發展略嫌沉悶，不是鬥處理器性能，就是拼鏡頭多寡，OPPO X的出現無可否認為業界帶來新方向。最驚喜是它的完成度竟然如此之高，雖然現階段推出日期及售價還是未知之數，但從歷史看來，國內廠商縱然不會100%把Concept Phone投放到市場，也會抽出核心功能放到旗艦機之上，期待量產機早日推出，為消費者帶來摺屏以外的另一個選擇。