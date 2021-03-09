李佳芯難忘台慶企最後排　高海寧被批一世冇得擔正

藝人林盛斌和麥玲玲主持的節目《Master's Talk師父有請》，最新一集請來李佳芯、張曦雯和高海寧（高Ling）3位花旦擔任嘉賓。麥玲玲大談玄學上的「主角命」，指女演員一開始做主角並非易事，在場幾位都要經過一番努力。李佳芯稱不介意做襯托鮮花的綠葉：「當然如果有機會做花，每個人都想做花。做花嘅感覺係點？係當我做咗花，我先知原來我係花，第1部應該係《律政強人》。」身旁2人笑言曾做過她的綠葉。講到每年台慶大合照的企位，李佳芯最記得第1年：「企最尾一行最角落。（感受如何？）我以前成日喺屋企睇台慶，第1次呢個角度睇，原來後排都企到幾高喎！」

高Ling入行多年才首次做主角，初時以性感形象示人，她表示自己沒有想太多，有任何工作都照接，不過拍劇時有聽過難聽的說話：「有個導演同我講『你呢世都做唔到主角』，真係幾大打擊，佢係純粹睇樣就咁講，不過我唔記得佢係邊個喇！」

患抑鬱睇精神科

高Ling指初入行被海量的負面報道打擊：「細個覺得點解要咁對我，喊過無數次，試過要睇過精神科醫生，因為患抑鬱，但每次想放棄做呢行時，就會有電影或工作搵你。曾經長時間要食藥，但我最唔想屋企人擔心，有記者去我父母工作場合搵佢哋回應，咁佢哋唔識應付會好驚，我真係好嬲。其實咁樣對藝人好大打擊，要付出更多努力先得到認同。」

高Ling指無論女一還是二、三、四，她都樂意去做，並一直謹記佘詩曼的說話：「佢同我講過唔好理角色係咩，你要畀心機做，唔係主角唔緊要，做好佢，嗰場戲你就係主角，甚至你做得好好，可能蓋過主角光環都唔一定。」

李佳芯自嘲大眾臉

麥玲玲指高Ling和張曦雯均是屬於鼻高一族，容易吸引男女的注意力，李佳芯則有桃花眼，她自嘲是大眾臉，過目即忘：「我坐喺度啲人係感受唔到我體溫呀，行過都唔覺得我存在。以前近視大眼鏡，行過都唔知，升中學之後好似消失一樣，全部都係中間，無論學業成績、高度同朋友，都唔起眼，校花一定唔係我啦，人生冇乜機會做過主角！」張曦雯自爆化上不同款妝，就會不同樣子，曾試過3家銀行都用她做模特兒，行規上是不容許，但客戶都不察覺。

牛年運程

最後麥玲玲為3人批牛年運程，她指張曦雯有機會結婚、生仔或者買樓，張曦雯聞言即時稱千萬不要懷孕，更說：「咁我揀買樓算啦！」李佳芯則被批牛年為變化年，例如工作上有機會變化，又或跟另一半的關係有機會改變，李佳芯問：「即係一係結婚一係分開？暫時兩樣都唔係，未有結又未係分，我反而期待事業上嘅突破，我有興趣搞生意。」但麥玲玲已經直指李佳芯沒有生意命，叫她死心，因她本身野心不大，是很穩定的人，不主動不進取，連做藝人都是相當另類。李佳芯笑言：「你咁講我真係唔應該入行？或者我係咪時候退休？」