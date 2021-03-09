衛詩雅恐懼婚姻　陳家樂想結婚：唔明白點解講到咁灰

英皇電影《不日成婚》將於4月1日開畫，上映前榮獲2021年「金馬奇幻影展」垂青，被列入「喜劇萬花筒」單元項目，成為本屆唯一一齣入圍的香港電影，繼而再被選為本屆「芝加哥亞洲躍動影展」的閉幕電影。日前舉行電影優先場，導演陳茂賢率演員陳家樂、衛詩雅（Michelle）、談善言、朱栢康、岑珈其及楊偲泳等現身戲院答謝支持。其中有女戲迷分享感受時，講到自己被Michelle演出的一幕而邊睇邊落淚，Michelle憶起當日拍攝片段，一度哽咽表示：「拍嗰一場我都好深刻，睇劇本嘅時候已有好大感覺。」說了兩句已雙眼通紅。

戲中Michelle不斷向男友逼婚，現實生活中，她笑言恰恰相反：「角色同我本人唔相似，我唔係太敢結婚，反而家樂就好想結婚！」家樂承認：「我對婚姻依然滿懷憧憬，唔明白點解大家講到咁灰，成年人到差不多年紀就應該去做，如果搵到啱嘅人，有機會我就會結婚，我見好多人嘅婚姻生活都好美滿。」

至於朱栢康在戲中經常瞞着老婆談善言偷食，家樂大讚朱栢康的演技，更形容他是為藝術而犧牲：「觀眾看到一個角色，好容易會認為佢嘅真人都係咁。」朱栢康開玩笑說，他只是做回自己，楊偲泳立即代他澄清，兼即興做媒：「佢係個不錯的男仔，私底下經常叫我介紹女仔畀佢，在場嘅姊妹都可以考慮一下，可以喺佢嘅網上個人平台留言！」

而談善言就指不能接受另一半偷食﹕「其實就算唔結婚都唔緊要，自己一個人都可以好開心。」最近雙喜臨門，相繼榮升人夫與人父的岑珈其，則非常滿意要婚姻生活：「拍呢齣戲之前已打算結婚，為呢件事籌備咗一年，導演同我分析個故事之後，我始終認為結婚係好事，最重要係搵到啱嘅人。」