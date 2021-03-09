靚仔又識冧女！劉俊謙送菲林機令蔡思韵甜在心

藝人劉俊謙（Terrance）與女模Mandy Tam（譚旻萱）為銅鑼灣Fashion Walk以動作和音樂形式，拍攝了一系列宣傳照片和短片，演繹一段浪漫式的「夢幻情緣」，二人在片中先後穿梭幾條街的時裝店Coffee Shop、甜品店與餐廳等，為了投入角色與情感，在拍攝前都做足準上工夫，Terrance說 :「從小受感情豐富嘅媽媽影響，要表達自己情感，不論戲內戲外，我對於感覺，係比較敏銳。」他表示作為一個演員，戲內要盡情投入，活演角色，但戲外就要抽離，始終演戲時不是真正的自己，我不是一個會隨便展開一段關係，對愛情認真！

現實生活中，有位甜美女友蔡思韵，他坦言喜愛從一起購物中認識和了解對方，還不時為女友炮製驚喜：「我女友有時候鍾意用菲林機影相，當我發現佢嗰部壞咗。有一日我哋出去玩嘅途中，我送咗部菲林機畀佢，等佢做咗一天攝影師。」他的窩心令女友甜在心頭。此外，他認為找到世界變得太快，要好好珍惜，也要好好認識自己，從中找到自己的喜好和品味，享受其中，便是自己的時尚品味與生活態度。

Mandy經過今次合作對Terrence更加認識，就多看他的演出作品與訪問，她說：「雖然我哋唔係咁熟悉，但我感覺好似識咗好耐，好欣賞佢敬業樂業。」她作為一個新人，希望發展在演藝事業可以多方面發展，揣摩不同角色，現在還報讀了演藝課程，目標成為一個可以用演技感染觀眾的演員。