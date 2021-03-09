美妝產品換新裝　太萌了吧？

以前大家成日講：「趁換季換埋新季度化妝護膚品」！其實今時今日，這個觀念已經不合時宜了！事關各大美容品牌每天分分秒秒都推出新品，如果大家要等到換季才買，就會錯過好多試新嘢機會！好似新一波上架的保養品和化妝品，不但好用更款款換上起超萌包裝，你叫人點等、點忍得入手啫？

日本娃娃守護肌膚

SK-II久不久就會為王牌產品神仙水換新Look，好似近日就帶來以東京女孩為設計靈感的全新春日娃娃限量版神仙水。其設計是從去年推出的兩款娃娃頭神仙水延伸而來，但今次除了娃娃頭瓶蓋外，瓶身亦換上充滿活潑朝氣、色彩鮮明的日本和服造型，春日氣息滿滿，配上大膽流行的色彩，叫人一邊用一邊感受到無窮活力！

夏日「熊」唇萌到爆

PAUL & JOE BEAUTE的化妝品一向高顏值，繼去年底推出一款令粉絲尖叫的金色貓咪粉餅盒後，下個月又以SUMMER TIME BLUE為主題推出新品攻陷女士芳心。而當中最吸睛的，一定是唇膏Bear。造成站立姿勢的Bear Bear熊萌呆又可愛，配以標誌性的花花圖案唇膏筒，秒殺一眾少女心。連同另一款以品牌設計師蘇菲（Sophie）的愛貓Nunet為靈感的限量版Eye Color，勢必掀起新一波搶購潮。

Tom & Jerry錫住嘴嘴

美國彩妝品牌Revlon為配合今個月中上映的真人版《 Tom & Jerry大電影》特別推出聯名版Kiss Sugar Scrub。磨砂唇膏的筒身加有Tom & Jerry的可愛圖案，叫粉絲一見就忍不住尖叫。加上一支可同時提供角蛋白及補濕護理，且備有薄荷糖及甜柚子（限定色）兩款香味，塗上後嘴仔香噴噴、甜絲絲！

Pokemon力適紫外線

資生堂旗下防曬品牌ANESSA，最近宣布與《寵物小精靈》（Pokemon）聯乘合作推出限定包裝，經典金色瓶身換上Pokemon、伊貝及車厘龜3款超萌造型，背後分別有閃電尾巴、奶油色尾巴及圓圓龜殼，十分得意，加上蘊含護膚精華，令人想馬上入手準備迎接陽光猛烈季節。