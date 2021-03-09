吳肇軒同袁富華做父子：驚拍完仲嗌佢做老竇

由藝人吳肇軒與袁富華主演的電影《說笑之人》，早前正式開始拍攝，戲中吳肇軒需要到酒吧表演棟篤笑，他坦言沒有棟篤笑的經驗，但自身卻有不少笑話儲備，他解釋說：「以前讀書時，老師成日叫我向成班同學講笑話，要全部人都笑先唔使再講，結果我講咗成個學期，有好多笑話袋住。」

驚老竇呷醋

講到在疫情稍緩下終能重投電影拍攝工作，他坦言：「久違咗嘅開工緊係開心，但之前都冇浪費時間，成日喺屋企靜落嚟，覺得生活節奏同心態都成長咗，我相信呢部戲，會展現一個不同嘅自己畀觀眾睇。」談到跟戲中父親袁富華的合作，他讚不絕口說：「佢好樂意去教去夾每一場戲，我都有同佢講，第一次拍講父子關係嘅戲，仲要長時間都係兩個人對戲，可能拍完都忍唔住叫佢做老竇，希望我老竇唔好呷醋啦。」

一拍即合有火花

袁富華則表示非常喜歡該劇本：「我飾演嘅角色有啲輕度智障，語言能力有少少問題，有件趣事係拍攝中段，因我仲有教書，學生都有問我點解於授課時，講嘢好似同以前唔同，怪怪哋，原來係我唔自覺將個角色投射咗出嚟。」他又大讚對方吳肇軒：「我識咗佢好耐，佢係我演藝學院嘅師弟，佢好勤力，開拍前會一齊去傾個角色，一傾大家啲火花就嚟，夾得好好。」