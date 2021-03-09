要數近日大熱話題美食，非菠蘿莫屬，由於內地禁入口，令大量台灣鳳梨「湧港」，令巴絲打可以平價品嘗優質鳳梨。係，香港叫菠蘿，台灣則稱為鳳梨，英文都係Pineapple。不過台灣產嘅鳳梨與內地及熱帶地區產嘅菠蘿又確實稍有不同，如鳳梨嘅葉較光滑細長無鋸齒，但菠蘿嘅葉邊有好多細小鋸齒；鳳梨無肉刺去皮可即食，但菠蘿有好多肉刺，去皮要挖走浸鹽水才可食用。

菠蘿原產於南美洲巴西、巴拉圭嘅亞馬遜河流域，15世紀哥倫布發現新大陸，將呢種熱帶水果帶到北美洲及歐洲，直到17世紀由葡萄牙傳入澳門，再陸續喺中國其他地方栽種繁殖。有說菠蘿有70多個品種，主要分為皇后類、卡因類、西班牙類3大類別。

菠蘿乃熱帶水果，屬於鳳梨科，係多年生草本果樹植物，生產周期短，平均氣溫攝氏23度以上嘅地區終年可以生長，所以備受廣泛種植，成爲世界上重要嘅水果之一。

菠蘿營養豐富，含有大量果糖同葡萄糖，幾乎人體所需嘅維他命同大部分礦物質都有，能清熱解暑、生津止渴，每100克嘅菠蘿果肉含有113毫克嘅鉀，而每100克菠蘿果肉約含1.3克膳食纖維，有助刺激腸道蠕動，所以部分人食咗菠蘿後會肚仔痛，又或立即「辦公」，其實都是腸道蠕動而己，正常不過。

好多人都話菠蘿濕熱，中醫學認為菠蘿味甘、微酸、性平，入胃、腎經，但因本身性寒、糖分高，所以有助濕之效，多吃的確易腸胃不適，亦會令皮膚較易敏感，但如果能節制每次只吃一、兩片，理應對健康無誤，之不過如果一日食7次，每次一片就真係幫你唔到喇！