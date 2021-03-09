鄭欣宜愛自己不比較：活出自己的人生

歌手鄭欣宜（Joyce）為護膚品牌擔任大使，她兼唱主題曲《Self- love》。鏡頭前後的Joyce予人獨立形象，她坦言非常滿意現在的自己，更笑說：「I am so awesome！」她表示最喜歡自己有勇氣嘗試不同的事物，喜歡自己不和別人比較，喜歡自己很自戀，這種自戀是來自欣賞自己和努力不斷增值自己。她認為Self-love是尊重和善待自己！無論面對不同挑戰及困難，大家都會有信心和正能量去勇敢度過，而且活得非常美好。

她說：「從前的我會將自己與別人比較，認為自己永遠比別人差。會好盲目地追求坊間標準的美。曾因此而屈就自己，改變自己去符合別人的標準。依家的我，發現唔可以被呢啲固有框架限定自己，唔好理會別人目光，活出自己的人生。」

一直從事演藝事業的她，每件事都會被置放於公眾面前，會有不同的評論或目光。但她提醒自己不要被別人所影響，因為只有自己需要面對自己的生命，最重要是自己要活得開心。她說：「其實好簡單！日常生活中微小事情，例如幫自己整杯咖啡、上跳舞堂，或者投入表演課，只要做件自己好享受嘅事情就係Self-love小舉動。」