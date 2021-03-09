張致恒潛水避債　馮鎵瀠搵觀音借庫打救

藝人馮鎵瀠（Naomi）早前自爆曾借5位數字助張致恒（Steven）解決燃眉之急，惟對方竟玩「潛水」避債，「見財化水」的她不禁上網鬧爆「債仔」兼自稱因停工急需要錢，目前生活非常窮困。

情急之下她都決心「借錢」，趁一年一度的觀音借庫大日子快閃「求財」，見她約下午1時多帶住梳蕉低調現身紅磡觀音廟，先去到香燭舖頭買香，然後急步行入場隊，高舉香燭誠心向觀音拜拜，數分鐘後便完成借庫程序，手持「利是」步出廟宇，整理物品期間遇上陌生男上前派「財神」，Naomi大方掏出20蚊接下便離去。

事後她受訪表示每年都有借庫習慣，不過上年因為疫情「斷纜」，今年準時再借。問到是否因為借錢給Steven後財困？她笑言：「係呀！好窮呀！因為停業，希望借庫後可以旺番啲！（借到幾多錢？）好好呀，今年借到2億8千萬！往年都係幾千萬，首年破憶，所以都好開心！」有否再同Steven聯絡？她即連說3次「冇呀」：「完全冇聯絡，佢就消失咗，我都唔會搵佢，呢啲佢自動自覺啦！（再見不是朋友？）唔會好憎呢個人，但我覺得有啲嘢要責任。」又謂祈求身體健康、生意興隆以及盡快同男友拉埋天窗：「但要結都遲啲先，因為今年冇得擺酒。」

Gordon同大埔LuLu玩完

同場還有組合天堂鳥隊長Gordon，身穿輕便裝束、戴黑帽的他，同樣先買香燭再排隊內進，而不同的是他臨離開廟宇之際就開始行運！遇見相熟廟祝再帶他「深度遊」，於多處再拜拜祈求神明保佑，Gordon全程唸唸有詞，相當誠心，最後拎住「利是」走人。

他受訪時指今次並非首次借庫，但對上一次是小時候由父母陪同，更說自入行後深感拜得神多自有神庇佑道理，重要節日都會去拜神：「希望借完庫可以搵多啲錢養到屋企人，今次勁呀！借到8億8千萬，頭先又撞到相熟嘅廟祝朋友，多謝佢安排我再去拜得好啲，再幫我求多啲嘢，之前佢都有幫張振朗同朱敏瀚拜，都一爆而紅，希望我都可以！」首選事業能更上一層樓，因為他說有事業的話其他都會順順利利，起碼可以養到愛人，講到他跟緋聞女友大埔LuLu董嘉儀打得火熱，他卻自爆已「玩完」：「呢排比較忙，冇咩時間再去了解，大家做番朋友先，但間唔時都有傾吓偈嘅！其實都好想拍拖，有時自己一個冇嘢做嘅時候，希望有個伴陪我去放吓狗、睇戲都好。」