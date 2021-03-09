老闆娘夠風騷　客人冇投訴

要客人有賓至如歸嘅感覺，當然係要服侍周到加上親切態度啦！AV業界資深人士神仙乙就話，如果要令客人由內到外都覺得滿意，相信只有日本AV嘅女將系列入面，班又索又風騷兼樂於瞓身招呼客人嘅旅館老闆娘至做得到喇！

特別服務

喺SOD出品嘅《我以中出接待客人》中，古川伊織嘅老公繼承咗一間老舊溫泉旅館，由於位處偏僻，客人愈來愈少，令兩夫婦相當苦惱。有一日，伊織招呼客人時被毛手毛腳，開頭佢覺得好委屈，但係漸漸卻樂在其中，因為老公每日都為生意而煩惱，已經好少同佢親熱。後來，阿妹決定瞞住老公為客人提供「特別服務」，自此旅館嘅客人愈來愈多，客人亦相當滿意，阿妹又好滿足，老公亦因生意上升而開心晒，兩夫婦關係仲好咗好多，伊織簡直係締造出四贏局面呀！

貼身招呼

喺Prestige推出嘅《招待草庵》入面，絕色美人愛音麻里亞係一間旅館嘅老闆娘，雖然只得佢一個招呼客人，但係客人永遠都唔會有投訴，點解？因為阿妹又索又好身材，服務仲夠晒體貼。客人入住當晚可以一邊品嘗和式美食，一邊欣賞阿妹表演自摸，而食完飯後，大家已經慾火焚身，立即展開肉搏戰。事後，麻里亞會細心為客人侍浴，仲打番場水激添！第二朝，客人着好晒衫準備離開，阿妹又同對方嚟個臨別秋波，令客人依依不捨，好快又要嚟幫襯第二次喇！

爽快玩波地

桃太郎映像推出嘅《GO TO溫泉宿泊計劃》，講述一間旅館愈來愈多人識，於是有傳媒進行暗中探訪，發現旅館嘅老闆娘篠田優又靚女又好波，而且仲好風騷。佢招呼客人相當落力，更提供口舌服務，再施展熟練而靈活嘅騎乘功夫，最後仲唔介意中出收場添！如果客人覺得未夠喉，咁點算呢？唔緊要！優妹會由老闆娘變身成陪浴孃，同客人喺吹氣床上大玩波地，令客人即刻爽晒！

簡評

旅館女將系列入面班老闆娘又索又風騷，相信可以滿足晒男士們嘅性幻想，而今日為大家介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意篠田優主演嘅《GO TO溫泉宿泊計劃》，因為優妹散發出迷人嘅輕熟魅力，做老闆娘呢個角色真係好合適，而佢同客人連番激戰嘅時候，除咗施展上乘舌技，招牌嘅騎乘功夫仲大有發揮機會，又再一次展現身價！