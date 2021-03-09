香港國際電影節下月開幕！海外電影節得獎作品有得睇

《香港國際電影節》（HKIFF）去年因疫情而停辦，而今年電影節將由原定的3月中押後至4月1日至12日以實體+網上混合模式舉行。今屆選映的電影名單亦已正式公布。除了有多部備受矚目的華語電影之外，亦有多部曾入圍各大電影節的外語電影將於電影節期間放映！

美國鬼才導演活地亞倫（Woody Allen）的作品往往備受影迷的關注，曾多次有作品於HKIFF選映的他，今年又有新作《情迷電影節》（Rifkin's Festival）於電影節期間放映。除了活地作品之外，HKIFF亦會放映另一名導波蘭斯基（Roman Polanski）的新作《我控訴》（An Officer and a Spy）。影片曾入圍威尼斯電影節，最終更獲4獎包括評審團大獎。

至於亞洲電影方面，除了有新鮮出爐於柏林電影節勇奪評審團大獎的日本導演濱口龍介新作《偶然與想像之輪》之外，亦有去年於威尼斯電影節勇奪最佳導演的日本導演黑澤清新作《間諜之妻》。而大會更邀請到黑澤清於電影節期間與影迷們作視像見面。此外，近期於各大影評人協會以及金球獎囊括多個獎項的韓語片《農情家園》（Minari）亦會於今屆國際電影節期間首映。