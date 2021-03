Jill Kassidy　狂野慾女　躋身天后

經常形容美國四仔脫星喺床上嘅演出有幾狂野,咁究竟點至係狂野嘅標準呢?唔少四仔迷話Jill Kassidy就係最佳人辦,不過嗰種狂嘢唔係入門級,而係最高標準囉!

為搵快錢

點解話Jill Kassidy嘅狂野達到最高標準呢?原因係佢唔係演釋出嚟,而係發自內心嘅本能。喺美國德薩斯州出生嘅佢,自細就好喜歡牛,更夢想可以參加騎牛比賽。而佢除咗有呢種陽剛一面嘅性格外,更相當享受成為大家嘅焦點,故此小學時期已經係啦啦隊成員,高中時更成為啦啦隊隊長。

高中畢業後,佢為咗修讀大學課程而搬到聖安東尼奧居住,同時喺快餐店做兼職。由於經濟壓力,令佢好想搵快錢,當佢知道拍四仔獲得可觀嘅片酬,便心郁郁想入行,於是佢同男友商量,男友極力反對,而佢覺得唔應該被對方束縛,結果阿妹決定同男友分手,之後去脫星事務所面試,憑住迷人外形及火辣身材,成功獲得取錄,而首套作品係為成人網站Net Video Girls演出《Amateurs Wanted #7》。

最強騎乘

其處女作不但備受讚賞,其中施展瘋狂騎乘一幕,更成為最出色嘅騎乘場面之一,並且喺2017年嘅AVN頒獎禮獲提名「最佳騎乘脫星」及「最佳新進脫星」。此外,佢為North Pole Entertainment演出《I Like My New Stepsister》及Lethal Hardcore製作嘅《Sex On Trains》,亦喺AVN頒獎禮獲提名「最佳作品」,雖然最後佢未能獲得獎項,但係阿妹認為自己能夠入圍,已經係個亮麗嘅成績表。

之後,佢為四仔片廠Pure Taboo演出作品《Half His Age》,成為佢事業嘅轉捩點,憑住呢套作品,喺2018年嘅XRCO頒獎禮奪得「最佳脫星」殊榮,成為以最短時間躋身天后級脫星嘅第一人,足見有美貌有身材又有實力,相當厲害!

Profile

出生日期:1996年2月8日

身高:168cm

三圍:34C-28-35

雖然Jill Kassidy家陣已貴為天后,但係佢仍不忘喺社交網同粉絲交流,仲會分享佢精湛嘅騎乘片段,睇到佢嗰種狠勁,直頭當對手好似蠻牛咁征服,誓要將對方榨乾為止呀!