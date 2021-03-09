Jill Kassidy　狂野慾女　躋身天后

經常形容美國四仔脫星喺床上嘅演出有幾狂野，咁究竟點至係狂野嘅標準呢？唔少四仔迷話Jill Kassidy就係最佳人辦，不過嗰種狂嘢唔係入門級，而係最高標準囉！

為搵快錢

點解話Jill Kassidy嘅狂野達到最高標準呢？原因係佢唔係演釋出嚟，而係發自內心嘅本能。喺美國德薩斯州出生嘅佢，自細就好喜歡牛，更夢想可以參加騎牛比賽。而佢除咗有呢種陽剛一面嘅性格外，更相當享受成為大家嘅焦點，故此小學時期已經係啦啦隊成員，高中時更成為啦啦隊隊長。

高中畢業後，佢為咗修讀大學課程而搬到聖安東尼奧居住，同時喺快餐店做兼職。由於經濟壓力，令佢好想搵快錢，當佢知道拍四仔獲得可觀嘅片酬，便心郁郁想入行，於是佢同男友商量，男友極力反對，而佢覺得唔應該被對方束縛，結果阿妹決定同男友分手，之後去脫星事務所面試，憑住迷人外形及火辣身材，成功獲得取錄，而首套作品係為成人網站Net Video Girls演出《Amateurs Wanted #7》。

最強騎乘

其處女作不但備受讚賞，其中施展瘋狂騎乘一幕，更成為最出色嘅騎乘場面之一，並且喺2017年嘅AVN頒獎禮獲提名「最佳騎乘脫星」及「最佳新進脫星」。此外，佢為North Pole Entertainment演出《I Like My New Stepsister》及Lethal Hardcore製作嘅《Sex On Trains》，亦喺AVN頒獎禮獲提名「最佳作品」，雖然最後佢未能獲得獎項，但係阿妹認為自己能夠入圍，已經係個亮麗嘅成績表。

之後，佢為四仔片廠Pure Taboo演出作品《Half His Age》，成為佢事業嘅轉捩點，憑住呢套作品，喺2018年嘅XRCO頒獎禮奪得「最佳脫星」殊榮，成為以最短時間躋身天后級脫星嘅第一人，足見有美貌有身材又有實力，相當厲害！

Profile

出生日期：1996年2月8日

身高：168cm

三圍：34C-28-35

雖然Jill Kassidy家陣已貴為天后，但係佢仍不忘喺社交網同粉絲交流，仲會分享佢精湛嘅騎乘片段，睇到佢嗰種狠勁，直頭當對手好似蠻牛咁征服，誓要將對方榨乾為止呀！