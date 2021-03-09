陳山聰譚俊彥「Mark哥」上身鬥Chok

藝人陳山聰、譚俊彥（Shaun）與曹永廉，剛開拍無綫劇集《十八年後的終極告白2.0》，日前3人於電視城完成動作戲份後，再到中環拍攝外景，只見山聰與Shaun整日穿着大褸，十足「Mark哥」上身般，行步路都Chok到爆！

想追多個B

山聰之前久休3個月做「湊仔公」，坦言開心又過癮，他謂：「真係一家人樂也融融，3個月蜜月期好快過，呢段時間佢開始識得玩、有反應，佢好動又大力，唔鍾意坐，喺我懷抱中都要轉身，依家8個月，企喺我膊頭都完全唔驚。」他指太太已返工，現時兒子就交給工人姐姐及媽媽照顧：「阿仔都好湊嘅，好少扭計，不過好重手，老婆話依家抱唔到耐，我又衰，之前佢食剩奶，我就抱住佢行來行去氹佢食，又同佢玩舞獅。（睇你好享受？）享受！人生第1次經驗。（追多個？）都有咁嘅想法，自己多兄弟姊妹，怕佢得一個人，第日會孤單，不過唔係我話事，要睇老婆。」

操Fit上癮

問到此劇是否都要操Fit時，他謂：「朝早5點起身跑步，不過齋跑係唔夠，希望可以再Fit啲。」說他操上癮時，他笑謂：「冇辦法啦！依家都唔見啲女藝人話要Keep Fit，男仔就全部要剝衫。」

瘦了30多磅

Shaun於劇中飾演藝術家，他謂：「呢套會着長褸為主，但色系唔同山聰，我會花少少，角色不修邊幅，唔可以笑太多。」說到他愈來愈瘦，他指前後瘦了30多磅：「之前拍《拳王》仲瘦，跌到148磅，依家已經肥咗5磅，我覺得OK，會Keep住做瑜伽，拉吓啲筋，以前都有做開，35歲停咗，就嚟40歲，送份禮物畀自己囉！」他又指《失》劇中，因為有綁架及鬧交場面，6歲的女兒太投入睇到喊！