【是日通勝】（一點居士）

辛丑年正月二十七丁巳土滿日

吉時：上午9時至11時、中午11時至1時、下午7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：開業、安床、訂婚

忌：動土、出行、理髮

幸運方向：坐南向北

幸運數字：1、2、6、7

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：天秤座

白羊

易惹是生非，待人要保持謙遜，不要強出頭。

金牛

事業發展迎來轉變，多與同事互動可獲支持。

雙子

耐性不足，急於求成，將成為事業的絆腳石。

巨蟹

幸福是要靠自己積極爭取，今天很適合表白。

獅子

易與伴侶起爭執，宜收斂氣燄，勿咄咄逼人。

處女

精力旺盛，能迅速抓住工作重點，完成任務。

天秤

溝通能力強，易獲貴人指點，求財不費力。

天蠍

單身者不妨主動接觸異性，或能遇上有緣人。

人馬

運勢平穩，多與同事聯誼，可為事業添籌碼。

山羊

有很多事務要盡快處理，保持平常心便可。

水瓶

不要拖着疲累的身心返工，只會徒勞無功！

雙魚

易受負面思想影響，小心因粗心大意而犯錯。

【生肖運程】

相沖生肖：豬（51歲）

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）豬 易上火

鼠

運勢上升，不論事業愛情，皆有望美夢成真。

牛

用心做好分內事，易獲認同，但要保重身體。

虎

桃花運一般，培養感情要時間，忌揠苗助長。

兔

人氣強，事業運向好，但要明白知足常樂啊！

龍

工作運下跌，易遭針對，要留意待人接物態度。

蛇

心態有點懶散，工作不夠積極，運勢也受影響。

馬

職場氣氛良好，獲同事尊重，遇事將逢凶化吉。

羊

經濟上獲貴人支持，但謀事忌衝動，要睇時機。

猴

小心駛得萬年船，工作加強把關，進展更順利。

雞

手頭鬆動，生活壓力大減，要珍惜眼前的幸福。

狗

財運向好，工作上只要堅持原則，獲利冇難度。

豬

是日沖煞，易動氣，不宜約會，免得吵架收場。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

犯太歲者宜以喜事沖喜

每一年都會有幾個生肖「犯太歲」，當中程度有輕有重，尤以本命年及沖太歲較為嚴重。

2021辛丑牛年犯太歲的生肖為：牛、羊、狗、馬、龍。犯太歲一般代表多變動，包括感情、住所及事業的變化，如結婚、分手、轉工、搬遷及有較大的投資計劃等。雖然犯太歲者較多起伏變動，但好壞仍是未知之數，所以下決定前更應詳加考慮。

至於如何化解犯太歲？傳統風俗上可以佩戴生肖飾物，也可以用喜事來減低影響。古人常言：「一喜擋三災」，其實用上「災禍」兩字又未免太嚴重，但犯太歲的人，如能在同一年籌辦喜事，的確可以將壞影響減至最低。

各種喜事中尤以結婚、生兒育女及置業等最佳，但這些人生大事很難刻意「製造」，所以不妨透過其他喜慶事如上契、壽宴等沖喜。另外，因犯太歲者容易情緒不穩，不妨多出席喜慶活動以提升正能量，相反探病問喪或到偏僻之地流連便可免則免了。

牛：犯本命年太歲，宜佩戴鼠形飾物。

羊：沖太歲，宜佩戴豬形及兔形的飾物。

狗：刑太歲，宜佩戴兔形飾物。

馬：害太歲，宜佩戴虎形及百解飾物。

龍：破太歲，宜佩戴雞形飾物。