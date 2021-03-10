東方日報C1：李施嬅秘密出關　星級教練未婚夫曝光

現年39歲的李施嬅一直不肯公開真命天子身份，原來其未婚夫大有來頭，正是周潤發與郭富城的健身教練車崇健（Anson Cha），Anson家底豐厚，名下有過千萬物業！日前她秘密由加國返港，剛隔離完即出關會愛郎，全程獲未婚夫錫到燶，她亦甜蜜蜜大讚：「佢真係好有風度！」

藝人李施嬅上月晒巨鑽宣布訂婚，趕在4字頭前成為人妻，她以未來老公是圈外人為由，堅拒透露對方底細，只稱呼另一半做「C君」。而「胡說八道會」一班姊妹胡定欣與姚子羚等亦封口，但不忘大讚對方是好男人。據知，李施嬅未婚夫Anson與不少圈中紅星相熟，包括周潤發與城城等，更是他們的健身教練。由於她亦喜歡做運動，難怪一拍即合，不過，Anson性格向來低調，故2人拍拖3年多亦保密戀情。

刻意保持距離

日前她在加國拍完劇集返港，為避開傳媒追訪，刻意相隔數日才在社交網上載坐飛機的照片，待完成隔離，火速相約未婚夫見面。當晚約下午6時，她獨自駕車離開香港仔寓所，直駛天后一間日本餐廳食飯，見Anson早已站在門外等候，可能分開了一段時間，李施嬅一見對方已露出冧樣，不過2人甚為避忌，沒有太多親熱舉動。至9時許，Anson不停出外送朋友離開，半小時後李施嬅才步出，刻意跟Anson保持距離，但男方全程對她照顧有加，她遠遠望實亦忍不住甜笑，明顯已「出賣」關係，但一樣小心翼翼各自駕車走人，最搞笑卻同駛往香港仔方向。

朋友介紹認識

事後她知道未婚夫身份被識穿，大方承認與Anson拍拖多年。問到是否因健身擦出愛火花？她笑言：「佢冇train過我㗎！我哋係朋友介紹認識。（點解收得咁密？）佢始終係圈外人，想畀番啲私隱佢，佢份人好低調，我唔想影響到佢。不過，我都train緊佢，希望慢慢冇咁怕醜。」說到Anson好細心，她冧爆表示：「佢係好有風度，不嬲都好gentleman，嗰日食飯其他都係女士嚟嘛！因為我隔離困咗咁耐，所以出去約埋朋友食飯。」

問到此行是否為婚禮作準備？她表示：「疫情之前都未必，我媽咪喺加拿大，婚禮一定要喺安全情況下先舉行。」稍後她又會飛往其他地方開工，雖然再分隔兩地，但她強調與Anson各自有工作及空間，大家早已習慣和有默契。

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