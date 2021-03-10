無綫「御用死人」曾琬莎死過17次　身世揭秘

無綫綠葉王羅樂林1日死5次而成為「都市傳奇」，更一度震驚國際，除了羅樂林外，無綫還出了一個「御用死人」曾琬莎，她自2018年開始在《愛．回家之開心速遞》飾演日本料理店「八千公」老闆娘「秋田丸」，經常在店外派傳單吸客，日前播出的一集中，劇情講述她身份神秘，以前曾經是息影的特約演員，而且專演死人。

《愛．回家》中一直愛發明星夢的Terry（李偉健飾）這集因為想演出一部荷里活大電影中的華人角色，而要在試鏡中演繹一個「臨死就嚟斷氣」的反應，為此舅父KC（歐瑞偉飾）為他找來醫生、善終臨床心理學家、問米婆等，但都毫無幫助，最後終於在潮生（袁文傑飾）介紹下搵到秋田丸（曾琬莎飾），劇情交代她是特約演員，專演死人角色，她更即時過幾招給Terry，包括「眼神冇焦點、冇呼吸、冇反應」，另外身體還要忍到「冷、熱、痛」，但最終Terry並無用到這三招「死唔斷氣」演技，而是因為意外觸電，「符碌」地在導演面前做出完美的「臨死反應」，成功贏得電影中的角色。

戲如人生，其實現實生活中曾琬莎在無綫劇集中總共死過17次，因而被封為「御用死人」，難怪網民都話今次《愛．回家》角色是為她度身訂造！早年她在劇集《耀舞長安》中就試過被勒死再掟落漁塘，於水中載浮載沉，情景令人心寒。

現年39歲的曾琬莎生得一副童顏，她在2006年參加無綫第20期藝員訓練班入行，至今已有15年，同期同學有陳智燊（Jason）及孫慧雪（雪雪），曾做過遊戲節目《一擲千金》的「千金小姐」，此外她又演過不少劇集的閒角，近年較為多戲份的角色是在2017年劇集《不懂撒嬌的女人》飾演「Mall姐」下屬職員Zoe，及在2018年劇集《宮心計2深宮計》飾演司設房女史「秀樺」。而《愛．回家》中飾演日本料理店老闆娘「秋田丸」，是她從影而來最多對白的角色，網民都大讚她演得出色，而且表情可愛！

對於經常扮演「死人」角色，曾琬莎笑指自己在古裝、民初、時裝劇入面都死過好多次，因此亦收過好多封利是，她笑言：「我試過演宮女，要幫王后去送毒酒，但最尾就畀王后賜死！」

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