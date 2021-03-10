中年胖男腰痛　源於扁平足

人到中年，工作勞累，腰痛以為是平常事，直至痛楚愈來愈嚴重，並由腳底開始延伸至腰，求助脊醫檢查始發覺患有扁平足，腰痛亦因此引致。不少人未必察覺扁平足問題，因為輕微的扁平足可能沒任何徵狀，而且過往人們認為扁平足只是常見問題，所以沒特別理會，日積月累，到了出現痛症才知影響深遠。

這位40多歲男士從事電子產品銷售行業，需要長時間站立面對顧客，工時長平日少做運動，放假又相約朋友大吃大喝，近10年體重不斷上升；5年前開始經常腰痛，嘗試過定期按摩，但都沒法消除腰痛問題。近年發覺痛楚是由腳底開始，一直痛到腰，於是決定求醫，脊醫做檢查前，先觀察他的日常站姿，發覺腰椎問題不大，但有嚴重扁平足問題，於是懷疑腰痛是源於扁平足。治療方面，或有需要配制矯形鞋墊協助日常改善。

腳掌內側足弓有吸震和幫助身體平衡的功能，扁平足患者的足弓因肌肉量不足引致塌陷，當它不能發揮正常功能時，會加重小腿以及盆骨的壓力。分為先天和後天性扁平足，一般後天性扁平足會因為長期行路姿勢錯誤、穿着不合適的鞋子、體重過重等原因引起， 腳掌內側無力度致足弓的功能逐漸減弱，以致無法吸收身體重量而引起足弓塌陷，形成扁平足。

扁平足可引致一連串痛症

1. 足部：腳底筋膜炎

扁平足患者容易出現足底內側疼痛，當患者長時間走路或站立後會更易出現疼痛，因足弓塌陷，使足部的受力點改變，足部肌肉有可能因此受到長期拉扯，嚴重時更有可能會引起腳底筋膜炎或跟腱炎。

2. 腿部：膝關節痛

扁平足患者亦會因為足部過分內旋，導致膝蓋關節外翻（X型腿）、髖關節內旋，長久下來可能會引發膝蓋疼痛甚至造成關節炎。

3. 腰椎：盆骨不平腰痛

如果扁平足持續多年未有處理，亦有可能發展成腰椎問題，因為從膝蓋開始外旋，引致盆骨向後，有機會引起盆骨左右不平、長短腳、腰背痛等問題。

強化足弓肌肉運動

當出現以上痛症或懷疑有扁平足問題，必先找專業人士檢查以接受適當治療；之後，可做運動去強化足弓肌肉。

雙腳放鬆在平地開始，慢慢將腳後跟同時枱起，保持10秒後放鬆，左右腳重複10至15次，想加強難度亦可把雙手放在兩邊膝蓋上向下施壓。這簡單動作有助強化足弓肌肉。

醫生資歷：

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家