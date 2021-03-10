指原莉乃監製女團　成員佐竹音乃被爆疑賣淫

日本女團AKB48前一姐指原莉乃擔任製作人的偶像組合「=LOVE」出道4年，本月底離隊的22歲人氣成員佐竹音乃，上周六舉行大型離隊騷後，昨日卻爆出賣淫醜聞，被雜誌斷正疑與中佬開房，從事不道德交易。

雜誌於上月25日黃昏，拍到穿白色外套、戴住口罩的佐竹現身東京一間高級酒店。她與年約40至50歲的男子會合，便雙雙搭𨋢上房，約個半小時後，佐竹才獨自落樓離開。事後，該中佬被起底是高級交友俱樂部的「契爺」，據知該俱樂部的年費與會費約5萬至10萬日圓(約3566港元至7133港元)，男會員加入後，會定期收到介紹女會員的電郵，只要支付「介紹費」後，便可與女會員約見面，雙方發生關係後，女會員更可獲得津貼。

雜誌公開俱樂部的會員電郵，詳細列明佐竹的年齡、三圍等個人資料，其中更寫着：「希望10」，意指若支付10萬日圓(約7133港元)，便可與她發生關係。俱樂部的前員工爆料，佐竹於今年起經中間人介紹加入俱樂部，已與多名男會員發生性關係，直指她收入不俗，才會退出組合。記者及後再發現佐竹透過另一間交友俱樂部，與另一名男士密會。

佐竹上月宣布離隊時表示：「透過組合活動與很多不同人士接觸，發現想挑戰的新工作，今後會努力在這條道路上前進。」指原亦社交網留言為佐竹打氣，想不到如今她卻被踢爆轉行賣淫。其所屬事務所向雜誌回應表示：「與本人確認後，2人只是在房間內聚餐。」但俱樂部前員工表示男會員入會只為搵女伴發生性關係，從沒聽過會在酒店吃飯。