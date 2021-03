新時代Girl Power　攜手推出聯名系列

法國時裝品牌Zadig & Voltaire與Band of Sisters攜手打造「Zadig Sisters」聯名系列。(互聯網)

由Cecile Fricker Lehanneur於2014年創立的團體Band of Sisters,當中超過200人的成員全部來自設計及文化領域,皆為擁有進取精神及獨立思想的女性,透過分享及互助從而讓成員之間建立深厚的姊妹情誼,並以「Stronger Together」為忠旨。法國時裝品牌Zadig & Voltaire一直相信「Girls Can Do Anything」並以此作為品牌的設計基石,正因為Zadig & Voltaire藝術總監Cecilia Bonstrom與Cecile Fricker Lehanneur有着相近理念,因此便促成是次聯名系列「Zadig Sisters」之誕生。

Cecile及Cecilia兩位時代女性除了同樣擁有自強不息的思維外,藝術創作亦是二人的共同興趣。所以今回特別邀請與Band of Sisters合作多年的活躍成員兼藝術家Natacha Pachal,將其插畫融入系列設計中,並加入「Stronger Together」及「Women boss rule the world」字句,為各款休閒服飾單品注入開朗樂觀的正面態度。這次合作除了慶祝三八婦女節外,同時更標誌着Zadig & Voltaire正式成為Band of Sisters的贊助商,相信日後雙方會有更多合作企劃誕生。