李元玲上Live彈琴失手被網民狂轟 　當眾離場大暴走

馬來亞西女神李元玲向來彈得一手好琴，身為李雲迪徒弟嘅佢音樂造詣梗係有番咁上下，但一去到做Live，佢就被網民正面挑機，不堪輿論壓力，女神佛都有火，嬲爆大暴走。

話說佢接受網台節目《正面交鋒》直播訪問，起初李元玲以為只係傾吓偈，點知主持人即場叫佢彈Keyboard，齊齊Jam流行曲，咁就出事喇，即被網民話佢彈得差，有人仲話：「一個人如果喜歡音樂，很容易融入歌曲、樂器或任何音樂中，但是她似乎對這些沒有興趣！」

留言一出，觸動李元玲神經末梢，當場嬲爆起身話：「我冇諗過上嚟彈Keyboard，依家啲人鬧我，我坐喺呢度做乜嘢，我係咪要坐喺嗰度呢？咁我行開囉！」然後就怒氣沖沖離開鏡頭。就算冇再入鏡，依然聽到佢繼續鬧，佢應該真係好嬲！

對於自己喺直播節目大暴走，李元玲即喺社交網發聲：「我參與他們的網絡節目做採訪。主持人是說聊個天交朋友而已。雖然最近家裏很多事情困擾着我......上到去才知道這個是Live。而且突然間要我表演彈keyboard。第一.如果主辦單位事先有跟我溝通好有這麼一場表演，我會考慮拒絕，因為我經理人可能會跟他們收費，第二.就算因為朋友份上免費伴奏兩首，我也需要一天時間去練習，因為畢竟我對流行曲不熟悉。採訪到一半，他們用Live的壓力逼我用keybaord給他們伴奏幾首，我已經say no拒絕，可是他們很堅決要我隨便表演一首我還是完全配合上演了一首，結果因為沒有事先綵排所以弄得一大糊塗，網民已經開始罵我原來無料扮四條。我覺得這是很不公平的！」

佢又話自己被網民大罵，覺得係網絡霸凌，又指網絡從來冇公正客觀判斷整件事，只會不斷用自己毫無憑據嘅評論去踩死一個人，之後佢話：「對不起，那一刻，我失控了，我也感到很後悔這麼失控，因為我是個普通人類，有血有肉有淚，容忍了霸凌那麼多年，我也會有情緒崩潰的一天！」