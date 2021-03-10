網課面授邊樣好？　專家：停課影響自理能力

受到疫情的影響，原來香港學生在2020年的上學日子不足100日，取而代之就是數之不盡的網上課程，而這班被選中的小朋友，是否還記得自己學過了甚麼？立即去片。

今次我們走到街頭，訪問一班小朋友，被問到去年網上授課學過甚麼？部分小朋友都啞口無言，又或者答「唔記得」，當然亦有少數人準確地回答學過甚麼。對於喜歡網上課程的程度，小朋友的答案就兩極化，「我不太高興，因為沒有體育堂」、「不算太開心，因為不能與老師和同學見面」，另外亦有人回答「我很喜歡，在家上網學習，可以同時吃飯」等，不過網上課程的確令學童減少了與別人的社交和互動。

註冊心理學家Victor Ching解釋，網上課程特別對幼稚園的小朋友影響較大，可能他們平時要透過五感、觸摸、互動關係來學習，網上課程就不能以親身示範來學習，加上老師不知同學在做甚麼，未必可以跟進所有進度。另外，對於年紀較小的幼兒，對他們的社交發展或語言技巧，似乎缺乏很多鍛煉的機會。

Victor亦有提到，長時間停課，對小朋友的自理能力都有一定影響，其次是大肌肉的活動，多了困在家，也多了使用屏幕的時間，對身體發展也有一些顧慮。至於五至六年級面對的呈分，Victor指出：「如果小朋友識諗嘅話，佢哋嘅心理壓力會開始愈來愈大，因為學習嗰一年冇咗，種種原因都會導致佢哋心理上嘅壓力，都會擔心和焦慮。」