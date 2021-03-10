新派手工點心　驚喜登場

唔少廣東人、尤其係年長一輩，每朝都喜歡歎杯茶，再來個一盅兩件，近年來連年輕人都喜歡飲茶食點心，仲要追求一些手工高質款式，故此，愈來愈多餐廳食府推出精巧講究點心來搶市場；今日就介紹兩間餐廳，最近相繼推出新派點心，以全人手炮製作招徠，巴絲打又點可以錯過呢？

高水準手作點心

主打火鍋及酸菜魚嘅淥鼎記近日推出嶄新點心系列，請來有逾30年廚齡嘅黃慶楚師傅擔任點心主廚，以靈巧手藝及創意，製作「五味‧手作點心」系列，有40多款全手作點心，仲分成色、香、味、意及形5個範疇演繹廣東點心文化。色，係一系列色彩亮麗嘅新派點心，如紙醉金迷鮮蝦餃、流心紫薯酥、黑白旋風流沙包等；香，主要以香氣誘惑人心，包括松露叉燒腸、黑魚籽燒賣等；味，以火辣郊新派點心為大家留下難忘味道記憶，如傳說蒜泥白肉、香辣豬耳等；意，注入創意炮製出一系列Fusion點心，如東瀛鰻魚酥、蟲草花鮮蝦菜苗餃等；形，形神俱備，以外形取勝，如香芋天鵝酥、香煎糯米夾等。以廣東點心靈魂之一兼納入「色」系列嘅蝦餃為例，以鮮甜可口、爽脆彈牙特大蝦仁配上金箔作裝飾炮製出紙醉金迷鮮蝦餃，仲要隻隻摺出完美嘅13摺，餃皮晶瑩剔透，皮薄得來又不易穿底，加上全部點心即叫即蒸，完美演繹出何為色、香、味、美，可以說譜寫出手作點心嘅最高標準。

賣相超搶眼吸睛

至於位於紅磡一間酒店內嘅中菜廳紅糖，早前由中菜行政總廚余偉經師傅推出全新點心菜單，以正宗粵式點心手藝配新派點心風格，巧手打造出一系列特色點心。推出無論外形賣相以及味道都叫人眼前一亮嘅紅糖金魚餃，以鱈魚配欖菜作餡，入口魚肉嫩滑且富有欖菜鹹香，風味獨特；最驚喜係造型方面，餃子製作成栩栩如生嘅小金魚，放在小碟上，猶如一尾小金魚暢游池塘之，別具藝術感。另外，還有海鮮金瓜粿、燕液鮑魚滑雞窩、香梨鹹水角、日本大根蘿蔔絲酥餅、燒汁廣島蠔春卷、青蘋果菊花凍等精巧點心，帶來一次衝擊視覺與味覺嘅獨特體驗。