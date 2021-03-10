ELEMENTS 圓方推出「春日購物四重賞」　消費滿港幣$2,000 即享獎賞　

【營業資訊】繁花盛放的春日，於 ELEMENTS 圓方探索新季時尚，一起擁抱清新氣息！由即日起至4月11日，ELEMENTS 圓方呈獻「春日購物四重賞」，顧客於場內消費滿港幣$2,000 即可享總值港幣$2,000獎賞，包括港幣 $1,000 ELEMENTS 圓方餐飲現金券及港幣$1,000商戶禮券。憑指定消費，更可享總值高達港幣$15,000 ELEMENTS 圓方現金券及商戶禮券！各款 ELEMENTS圓方現金券分別適用於場內逾百間人氣商戶，包括國際品牌：Burberry、Chloé、GUCCI、Maje；運動服飾：FILA FUSION 、Lululemon；美容品牌：BEYORG® | Beyond Organic、Jo Malone London 等！此外，顧客更可於場內食肆享用低至半價堂食優惠！

「春日購物四重賞」: 消費滿港幣$2,000即享總值港幣$2,000 獎賞 憑指定消費更可享總值高達港幣$15,000獎賞

由即日起至4月11日，顧客於 ELEMENTS 圓方以電子貨幣即日單一消費滿港幣$2,000，即可享總值港幣$2,000 獎賞，包括港幣$1,000 ELEMENTS圓方餐飲現金券、PREMIERE CINEMAS 買一送一電影禮券2張及港幣$800 商戶禮券！

此外，顧客於 ELEMENTS 圓方以電子貨幣消費滿港幣$6,800，亦可享總值港幣$1,000 獎賞，包括括港幣$300 ELEMENTS 圓方現金券、PREMIERE CINEMAS 買一送一電影禮券2張及港幣$500 商戶禮券；消費滿港幣$28,000，亦可享總值港幣$8,000 獎賞，包括港幣$2,200 ELEMENTS 圓方現金券、PREMIERE CINEMAS 買一送一電影禮券5張及港幣$5,300 商戶禮券；消費滿港幣$60,000，更可享總值港幣$15,000 獎賞，包括港幣$5,500 ELEMENTS 圓方現金券、PREMIERE CINEMAS 買一送一電影禮券 10 張及港幣$8,500 商戶禮券，多買多賞！各款 ELEMENTS 圓方現金券分別適用於場內逾百間人氣商戶，讓顧客盡享新季購物樂趣！

而 PREMIERE CINEMAS 買一送一電影禮券更適用於多套城中熱話電影，當中包括迪士尼《魔雪奇緣》班㡳打造的最新動畫電影作《魔龍王國》、由 ToNick 主音趙善恆（恆仔）執導的本土熱血電影《一秒拳王》、還有由韓國兩大男神，孔劉及朴寶劍歷史性同框的科幻動作片《複製人徐福》等，全都備受矚

目！立即相約好友一同於 ELEMENTS 圓方欣賞連場好戲兼享豐富購物禮遇！

於 ELEMENTS 圓方盡享低至半價堂食優惠及高達10小時免費泊車優惠

除了精彩購物獎賞外，ELEMENTS 圓方更準備了多個低至半價堂食優惠，包括：於 Mango Tree 堂食惠顧「泰式海鮮饗宴」，可享買一送一優惠；於 McSorley's Brewhouse & Grill 堂食惠顧每日指定菜式，可享低至半價優惠；於 MONSOON Oriental Cuisine 惠顧「1.5 小時無限暢飲」，可享優惠價HK$168；於 Dim Sum Library 堂食惠顧「晚市特選套餐」，亦可享優惠價 HK$660 等；場內還有更多餐飲優惠，快相約好友於 ELEMENTS 圓方展開一場味蕾盛宴！

ELEMENTS 圓方亦為顧客帶來免費泊車優惠，由即日起憑 PREMIERE CINEMAS 即日電影戲票2張，可享2小時泊車優惠；另於 ELEMENTS 圓方憑任何即日餐飲消費，可享3小時泊車優惠；消費滿HK$400，額外享高達5小時泊車優惠，即合共享高達10小時泊車優惠。另外，由3月10日起至5月9日，於 ELEMENTS 圓方換領任何免費泊車優惠，更可額外獲總值HK$450加德士汽油優惠券！

ELEMENTS 圓方「春日購物四重賞」

推廣日期：即日起至4月11日