劉丹爆劉愷威過年前已回港陪愛女：推咗啲工作唔做住

藝人劉丹拍攝保健產品廣告，與「大埔LuLu」董嘉儀及袁學謙飾演一家三口，問到可會食保健產品？他表示：「一向唔贊成靠食保健產品，自己多做運動keep好身體係最好方法，但有時做嘢冇時間操，所以就惟有食保健產品去令身體保持良好狀態。」講到有尿酸產品，他坦言以前有痛風：「以前笑人慘，冬天拍古裝仲可以滿頭大汗，但原來人哋係有痛風，只係冇辦法頂硬上，點知之後我有日腳痛，以為係扭親，但一睇西醫佢就話係痛風，打針就冇事。（因為飲酒多？）好多因素。（咁你有冇飲少咗？）有嘅，一邊飲酒一邊灌水，後尾覺得何苦，所以直情飲少咗啦，依家冇事啦。」

他透露太太及兒子劉愷威都緊張他，而兒子過年時回了香港：「之前喺內地做咗幾個月嘢，依家好好休息。（可以多啲見小糯米？）個孫見到佢不知幾開心，好黐佢，之前唔見5個月，佢未知之後幾時再返去，佢推咗啲工作唔做住，休息吓先。」

另外，問到可會打疫苗？他坦言：「本身諗住打，但之前同之後都要有充足嘅休息，我呢個廣告都已經係個幾月前攞定假先拍到，所以仲邊有時間，都係問清楚家庭醫生先。」