開騷門票被秒殺　Serrini呼籲唔好買黃牛

暌違兩年，獨立唱作人Serrini（梁嘉茵）將於4月在旺角麥花臣場館舉行兩場演唱會，粉絲反應熱烈，門票尚未正式開賣已決定由兩場加開至三場，早上網上平台的優先訂購火速被秒殺。

Serrini知道粉絲們有一段時間沒有看她現場演出，因此希望來看的朋友都可釋放自己情緒：「就算心煩意亂的時候都可以自如地應對。」要提醒自己「I’M FINE」、「我搞得掂㗎！」，故演唱會亦以此為主題。是次演唱會Serrini預備了不同曲風的歌曲，歌單充滿驚喜，期待與入場粉絲邊唱邊跳。

對於決定於開賣前加開下午場，即使一日做兩場也在所不辭，Serrini很有信心表示：「唔擔心呀！之前都試過tour兩日走三場，今次仲要已經準備咗成年，緊張主要係因為成年冇咩騷，個人比較水腫。」優先訂購被秒殺後，Serrini即在社交媒體安慰未能成功購票的粉絲，叫他們「唔好嬲豬」，亦叮囑千萬「唔好買黃牛」。她更笑言沒有預留門票給父母，到時可能請父母在場外負責售賣周邊。

演唱會設有特別「玩嘢」的$28,000總理門票，購買的觀眾可獲得總理綵帶及場內頒授支票儀式，Serrini驚訝地說：「其實本來加設呢個票價係諗住玩吓，當gimmick，估唔到最後真係有人買，而且三場都賣晒！」

Serrini去年推出 《網絡安全隱患》後人氣飆升，除了首度入圍叱咤我最喜愛的女歌手最後五強外，亦於十大中文金曲獲得CASH創作歌手獎銅獎。為了演唱會，Serrini更與團隊創作了於主題同名歌曲《I’M FINE, THX.》，希望於佻脫的歌詞，與聽眾感受「I’m not fine but I’m still fine, thx.」的正面能量，連負面也可變成正面。她說：「新歌就係一堆唔知自己做咩嘅句子組成，主要係講自己走難之後嘅生活，脫離咗一次驚險，未必代表亡命自此結束，結論又可能係佢自己擁抱『娛樂人類瘋癲」』，Just go with the flow.」。新歌由Him Hui和Serrini一同作曲，著名音樂人Goro Wong亦有加入創作，歌詞則由Serrini親自操刀：「這首歌其實本身唔係作畀自己，但係最後發現好似太高音同埋怪怪地，我就話不如自己用。」