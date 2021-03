開騷門票被秒殺　Serrini呼籲唔好買黃牛

暌違兩年,獨立唱作人Serrini(梁嘉茵)將於4月在旺角麥花臣場館舉行兩場演唱會,粉絲反應熱烈,門票尚未正式開賣已決定由兩場加開至三場,早上網上平台的優先訂購火速被秒殺。

Serrini知道粉絲們有一段時間沒有看她現場演出,因此希望來看的朋友都可釋放自己情緒:「就算心煩意亂的時候都可以自如地應對。」要提醒自己「I’M FINE」、「我搞得掂㗎!」,故演唱會亦以此為主題。是次演唱會Serrini預備了不同曲風的歌曲,歌單充滿驚喜,期待與入場粉絲邊唱邊跳。

對於決定於開賣前加開下午場,即使一日做兩場也在所不辭,Serrini很有信心表示:「唔擔心呀!之前都試過tour兩日走三場,今次仲要已經準備咗成年,緊張主要係因為成年冇咩騷,個人比較水腫。」優先訂購被秒殺後,Serrini即在社交媒體安慰未能成功購票的粉絲,叫他們「唔好嬲豬」,亦叮囑千萬「唔好買黃牛」。她更笑言沒有預留門票給父母,到時可能請父母在場外負責售賣周邊。

演唱會設有特別「玩嘢」的$28,000總理門票,購買的觀眾可獲得總理綵帶及場內頒授支票儀式,Serrini驚訝地說:「其實本來加設呢個票價係諗住玩吓,當gimmick,估唔到最後真係有人買,而且三場都賣晒!」

Serrini去年推出 《網絡安全隱患》後人氣飆升,除了首度入圍叱咤我最喜愛的女歌手最後五強外,亦於十大中文金曲獲得CASH創作歌手獎銅獎。為了演唱會,Serrini更與團隊創作了於主題同名歌曲《I’M FINE, THX.》,希望於佻脫的歌詞,與聽眾感受「I’m not fine but I’m still fine, thx.」的正面能量,連負面也可變成正面。她說:「新歌就係一堆唔知自己做咩嘅句子組成,主要係講自己走難之後嘅生活,脫離咗一次驚險,未必代表亡命自此結束,結論又可能係佢自己擁抱『娛樂人類瘋癲」』,Just go with the flow.」。新歌由Him Hui和Serrini一同作曲,著名音樂人Goro Wong亦有加入創作,歌詞則由Serrini親自操刀:「這首歌其實本身唔係作畀自己,但係最後發現好似太高音同埋怪怪地,我就話不如自己用。」