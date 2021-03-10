菊梓喬唔想被定型　承諾繼續唱慘情歌

歌手菊梓喬（Hana）、JW（王灝兒）、AGA（江海迦）、Gin Lee（李幸倪）、林欣彤、鄭欣宜等，今日現身將軍澳電視城出席《博愛歡樂傳萬家》記者會，其中Hana透露會跟AGA首度合作，聯同管弦樂隊演唱《獅子山下》：「一直都想同唔同歌手合作，對發展音樂事業都有幫助。」

講到今次慈善騷，星夢歌手參與人數大減，問到會否擔心因無綫跟「三大」唱片公司破冰後，會分薄演出機會？Hana坦言不會：「我哋輪住嚟，可能你下次見我唔到，哈哈！樂壇應該係百花齊放，遲啲可能有唔同嘅音樂節目，就會有唔同歌手嘅聲音，大家可以Keep住份新鮮感，尤其是依家啲小朋友好易厭，播多啲等佢哋愛上番廣東歌。」又自爆跟新老闆何麗全見面後，十分期待之後的音樂發展：「想有多啲唔同嘅風格，唔想被定型。（唔想再唱慘情歌？）慘情歌係要唱嘅，人有開心、唔開心，但要多啲唔同方面。」

另外，談及同門歌手周柏豪近日被指因連番做錯決定而「兩頭唔到岸」，Hana代為發聲：「冇啲咁嘅事，佢好忙㗎！唔係做嘢就係湊女，啲工作排到年尾，想約佢食飯都約唔到。」