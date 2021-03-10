鄭欣宜自嘲跳舞有「餘震」：我包到冚都Sexy

歌手鄭欣宜（Joyce）今日現身將軍澳電視城出席《博愛歡樂傳萬家》記者會，她透露當晚會首次Live跳唱新歌《@princejoyce》，既期待又興奮，笑謂有提早叫男Dancers打扮成Oppa上台，問到屆時會否原汁原味呈現新歌MV入面的性感爬地動作？她笑話有作出調整，近日為演出密密排練，又「大呻」做跳唱歌手不容易：「最後郁完要定喺度，但身體有其他部分繼續『餘震』，唱嘅時候都有啲阻滯，有努力去解決呢個問題，例如尋日有去行山。」會否性感上陣？她打趣笑話：「我包到冚都Sexy！有打歌服嘅。」

Joyce表示除了個人演出之外，又會孖JW（王灝兒）、泳兒等合唱，自嘲是和音白癡的她，將挑戰唱和音：「最擔心就係呢Part！我天生唱主音嘛！綵排嘅時候都有好多趣事發生，大家都知我唱和音好差，所以呢個真係表演項目！」

另外，談及她日前拍片自爆患有社交焦慮症，問到現時情況？Joyce謂：「仲有少少，例如去銅鑼灣好多人來往、疫情前有啲唱K Party、生日會都會緊張。（有睇醫生？）慢慢自己Handle緊，未去到要食藥。」