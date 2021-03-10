航拍新玩法　戴眼鏡享上帝視覺

航拍機出咗咁多年，拍攝質素愈來愈高，但操作體驗卻沒有隨之進步，用戶一般只能望實手機屏幕飛行，沉浸感一般。DJI新推FPV就搞搞新意思，首創飛行眼鏡，用戶一經戴上，即可透過第一人稱視角進行操控，尤如上帝視覺，臨場感爆燈！

整套DJI FPV包含飛行器、搖桿遙控器、飛行眼鏡、1 顆智能飛行電池及2對槳葉等配件，當中飛行眼鏡能夠實時傳送120fps高清畫面，並做到低於28ms的圖傳延時，同時視野達致150°超廣角，帶來絕佳臨場視野。為了配合第一人稱飛行需要，用戶可以額外購買穿越搖桿，此搖桿把檔位切換、一鍵煞停及雲台俯仰等多項功能彙整起來，支援單手體感操控，可利用手部動作控制飛行方向，或輕轉手腕轉彎，將操作難度大幅降低。

DJI FPV設有3個飛行檔位，分別是用於練習的N檔(普通模式)、操控難度較高的S檔(運動模式)，以及可自訂多項參數的M檔(手動模式)，用戶可按飛行經驗逐級使用。飛行性能方面，飛行器機身採用流線型設計，符合空氣動力學，配合數位圖傳系統DJI O3，傳輸距離遠達10公里，遇到障礙物時會自動減速，也懂得自動返航，有助避免意外發生。最後講埋拍片能力，可錄製120 Mbps的4K/60fps高清影片，兼容H.264或H.265編碼格式，拍攝過程中還可啟動4倍慢動作、RockSteady增穩等功能，玩法多元化。

同場加映︰

另一航拍機大廠Autel Robotics早前亦發表了新型號Dragonfish VTOL，定位於專業用途，續航力達120分鐘，圖傳距離達30公里，並備4K 240X混合光變、超遠紅外探測等拍攝能力。它更具備高效AI智能追蹤技術，可實現對人、車、船的高速跟蹤，最多可同時識別64個目標。